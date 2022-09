Unklare Entlastung : Strompreisbremse doch nicht für alle?

Einer der zentralen Punkte in dem am Sonntag vorgestellten Entlastungspaket ist die Strompreisbremse. Für eine bestimmte Strommenge, den sogenannten Basisverbrauch, ist eine Preisobergrenze geplant. Doch offenbar ist noch offen, ob davon tatsächlich alle Haushalte profitieren sollen oder nur solche bis zu einer gewissen Einkommensgrenze. Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) äußerte sich am Montag ausweichend zu dieser Frage: „Auch das kann ich nicht abschließend beantworten, auch das wird diskutiert und dann in einen konkreten Vorschlag gegossen.“

Das ist insofern bemerkenswert, weil es im Beschluss des Koalitionsausschusses keinerlei Andeutungen gibt, dass bei dieser Entlastungsmaßnahme nach Einkommensgruppen differenziert werden könnte. Konkret heißt es in dem Papier zur Strompreisbremse: „Den Privathaushalten kann so eine gewisse Menge Strom zu einem vergünstigten Preis gutgeschrieben werden (Basisverbrauch). Die Haushalte werden so finanziell spürbar entlastet und gleichzeitig bleibt ein Anreiz zum Energiesparen erhalten. Für kleine und mittelständische Unternehmen mit Versorger-Tarif greift dieselbe Abwicklung wie für Haushalte.“

Die Strompreisbremse ist, zumindest nach dem Wortlaut des Papiers, einer der Punkte in dem Entlastungspaket, von dem neben den Empfängern von Transferleistungen auch die arbeitende Mittelschicht sowie mittelständische Unternehmer profitieren sollten. Nennenswerte Entlastungen für sie bestehen sonst nur in der – in früheren Jahren selbstverständlichen – Anpassung des Steuertarifs an die Inflation (Abbau der kalten Progression), der Erhöhung des Kindergelds und der vollen Absetzbarkeit der Rentenversicherungsbeiträge.

Einkommensschwache Haushalte sollen profitieren

Bevor sich Habecks Sprecherin zur Strompreisbremse äußerte, hatte schon Grünen-Chef Omid Nouripour deutlich gemacht, dass von der Strompreisbremse vor allem Menschen mit wenig Geld profitieren sollen. Es werde um eine kleine Strommenge gehen, die man brauche, um über die Runden zu kommen, sagte er im Deutschlandfunk: „Wir reden über eine Familie in 48 Quadratmetern und nicht über eine Villa.“ Solche Haushalte sollten 100 Prozent ihres Verbrauchs im Preis gedeckelt bekommen, andere nur einen Bruchteil.

Noch sind viele Details offen, wie die insgesamt 19 Entlastungsmaßnahmen mit teils mehreren Unterpunkten finanziert werden sollen. Auch am Montag konnte die Bundesregierung nicht erklären, wie sich die Zahl von 65 Milliarden Euro Entlastungen konkret zusammensetzt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Sonntag nur gesagt, dass 32 Milliarden Euro aus den bestehenden Haushaltsplanungen für dieses und nächstes Jahr finanziert werden sollen.

Ein Teil der versprochenen Entlastungen soll von den Unternehmen kommen, etwa den Stromerzeugern, deren „Zufallsgewinne“ jetzt umverteilt werden sollen. Andere Maßnahmen wie das 49- oder 69-Euro-Ticket sollen von den Ländern mitfinanziert werden, deren Bereitschaft dafür bislang allerdings unterschiedlich ausgeprägt ist.

Aus der Sicht von RWE-Chef Markus Krebber müssten Eingriffe in den Strommarkt umsichtig gestaltet werden. „Kurzfristige Markteingriffe der Bundesregierung, wie etwa die Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen müssen deshalb so gestaltet werden, dass die Funktionsweise des Marktes und die Investitionsfähigkeit der Unternehmen unter allen Umständen erhalten bleibt“, sagte Krebber der „Rheinischen Post“. Zudem müssten die Markteingriffe befristet sein.