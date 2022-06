Unklare Rubelzahlungen : Deutschland stellt Putin zufrieden

Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten, die weniger von Russland abhängig sind, lässt sich Deutschland auf die neuen Zahlungsbedingungen des Kremls für Gaslieferungen ein – und bezieht deshalb den Brennstoff vorerst ohne Einbußen weiter. Energieunternehmen wie Uniper oder RWE hatten kürzlich die fälligen Beträge in einer Weise an die Gazprombank überwiesen, die von Moskau akzeptiert wird.

Jedenfalls meldete die Bundesnetzagentur am Mittwoch keine Störungen: Die Gasimporte seien stabil, die Versorgung bleibe sicher, der jüngste Lieferstopp gegen das Unternehmen Shell be­treffe nur kleine Mengen und habe keine größeren Auswirkungen. Die Hauptpipeline Nord Stream 1 führte am Mittwoch 4 Prozent weniger Gas als am Vortag, was mit Russlands Exportstopp Richtung Niederlande erklärt wird. Die entfallenen Gasmengen würden anderweitig be­schafft, versicherte die Netzagentur.

Aus der Branche hieß es zur jüngsten Entwicklung: „Wäre der Kreml mit der deutschen Zahlungsabwicklung nicht einverstanden, hätten die uns den Hahn genauso abgedreht wie anderen Ländern.“ Freilich sei auch Moskaus Bereitschaft zu Zugeständnissen größer als in anderen Fällen, da Deutschland für Russland der wichtigste Gaskunde ist.

„Entscheidend ist, dass die Gaseinkäufer in Euro bezahlen“

Zuvor hatte der Staatskonzern Gazprom aus Sankt Petersburg die Lieferungen an Länder wie Polen, Bulgarien und die Niederlande eingestellt, da diese sich geweigert hatten, einem Ende März veröffentlichten Präsidialdekret von Wladimir Putin und den nachfolgenden Ausführungsbestimmungen nachzukommen. Das Dekret verpflichtet ausländische Einkäufer, bei der Gazprombank sogenannte K-Konten zu eröffnen, damit die Zahlung in Rubel stattfinden kann. Damit will Moskau die Sanktionen gegen seine Zen­tralbank umgehen. Der Erlass verlangt, dass die Unternehmen bei der Gazprombank neben einem Devisen- auch ein Ru­belkonto unterhalten müssen.

Lange hatte es so ausgesehen, als wi­dersetzten sich die EU-Kommission und die Bundesregierung der Einrichtung von Rubelkonten, da dieses Verfahren die Sanktionen untergrabe. Nun aber wird klar, dass Brüssel und Berlin den von Moskau vorgegebenen Weg zumindest in Teilen mitgehen. Es sei im Einklang mit den Sanktionen und den EU-Leitlinien, wenn Unternehmen zwei Konten eröffneten, von denen eines auf Rubel laute, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen: „Entscheidend ist nicht die Zahl der Konten, sondern dass die Gaseinkäufer in Euro bezahlen.“ So sei die Haltung der EU und Deutschlands immer gewesen.