Recht auf Sonderkündigung : Uniper-Chef Maubach kündigt wegen Verstaatlichung Rücktritt an

Nach der Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper hat Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach seinen Rücktritt angekündigt. Maubach werde in diesem Jahr als Vorstandsmitglied ausscheiden, bleibe aber im Amt, bis eine geeignete Nachfolge bestellt worden sei, teilte Uniper in Düsseldorf am Dienstag mit. Auch der für das operative Geschäft verantwortliche Vorstand David Bryson will von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Uniper war Ende Dezember in den Besitz des Bundes übergegangen.

Maubach erklärte, mit dem Eintritt des Bundes als neuem Mehrheitsaktionär beginne eine neue Phase. Es werde eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens erfolgen müssen, dabei gelte es keine Zeit zu verlieren. Nun sei der richtige Zeitpunkt, „den Weg für ein neues Vorstandsteam freizumachen“.

Ende des Jahres hatte schon Unipers Finanzvorständin Tiina Tuomela ihren Abschied angekündigt. Der Vertrag des vierten Vorstandsmitglieds, Niek den Hollander, läuft zudem Ende Mai 2023 aus. Aufsichtsratschef Tom Blades zeigte sich zuversichtlich, bald Nachbesetzungen verkünden zu können. Er selbst wurde Ende vergangenen Jahres in das Kontrollgremium berufen und zu dessen Vorsitzendem gewählt.

Maubach war Ende März 2021 zum Vorstandsvorsitzenden von Uniper ernannt worden. Er habe das Unternehmen durch die „existenzielle durch Russland ausgelöste Krise des letzten Jahres geführt“, würdigte ihn Aufsichtsratschef Tom Blades.

Die erst reduzierten und dann ausgebliebenen Gaslieferungen aus Russland hatten Uniper an den Rand der Insolvenz gebracht – der Konzern musste die Lieferverpflichtungen seinen rund 1000 Kunden gegenüber einhalten und Gas zu sehr viel höheren Preisen einkaufen. In den ersten neun Monaten 2022 häufte der Konzern 40 Milliarden Euro Verlust an. Der Bund übernahm den Konzern mit der Begründung, dies diene der Energieversorgungssicherheit in Deutschland.