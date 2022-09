Gasversorger : Bund erwägt Verstaatlichung von Uniper

Angesichts der Schieflage des Gasversorgers Uniper rückt eine Verstaatlichung näher. Die Bundesregierung erwägt, ihren Anteil auf mehr als 50 Prozent zu erhöhen, wie der Konzern in einer Börsenpflichtmitteilung bekannt gab. Es gebe entsprechende Gespräche zwischen der Bundesregierung, Uniper und dem finnischen Konzern Fortum, dem bisherigen Mehrheitseigentümer von Uniper.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Uniper braucht mehr staatliche Unterstützung, nachdem der Düsseldorfer Konzern schon ein Hilfspaket und Kredite in Höhe von insgesamt 20 Milliarden Euro in Anspruch genommen hatte. „Aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten im operativen Umfeld prüfen die Beteiligten auch alternative Lösungen, u.a. eine direkte Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde“, hieß es in der Mitteilung. Es seien aber bislang keine Entscheidungen getroffen worden, die über die im Stabilisierungspaket vom Juli getroffenen Vereinbarungen hinausgingen.

„Finanziellen Verluste haben sich deutlich erhöht“

Ein sprunghafter Anstieg der Erdgaspreise und russische Liefereinschränkungen haben bei Uniper zu täglichen Verlusten in Millionenhöhe geführt, sodass die Regierung im Juli mit einem Rettungspaket einsprang. Damit verbunden ist bisher eine direkte Beteiligung von 30 Prozent. Seitdem habe sich die europäische Energiekrise weiter verschärft, weil Russland kein Gas mehr durch Nord Stream 1 liefere und die Gas- und Strompreise in die Höhe geschossen seien, erläuterte Uniper. „Infolgedessen haben sich seit Juli die finanziellen Verluste von Uniper aufgrund der höheren Gasbeschaffungskosten deutlich erhöht.“

Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach hatte zuvor schon darauf hingewiesen, dass die Verluste bereits im September die Schwelle von sieben Milliarden Euro erreichen könnten. Die Bundesregierung hatte angekündigt, dem Unternehmen dann mit weiteren Hilfsmaßnahmen unter die Arme zu greifen. Zuvor hatte Uniper bereits zusätzliche Kreditlinien der KfW von 4 Milliarden Euro beantragt. Uniper gehört bisher mehrheitlich dem finnischen Versorger Fortum, dessen Anteil durch den bereits geplanten Bundeseinstieg von knapp 80 auf 56 Prozent fallen würde.