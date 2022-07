Energiekrise : Der Banker, der für Olaf Scholz Uniper gerettet hat

Aktualisiert am

Marcus Schenck war mal Vorstand von Deutscher Bank und Eon. Jetzt ist er Nothelfer in der Energiekrise.

Am Freitagmittag um 12 Uhr war die Mission von Marcus Schenck erfüllt. In Berlin trat Bundeskanzler Olaf Scholz vor Kameras und Mikrofone, um nach wochenlanger Hängepartie das milliardenschwere Rettungspaket für den schwer angeschlagenen Düsseldorfer Energiekonzern Uniper bekannt zu geben. Schenck, Finanzprofi in Diensten der amerikanischen Investmentbank Lazard, hat maßgeblich dazu beigetragen, den Deal auszuhandeln. Die Bundesregierung hatte den Banker als Berater angeheuert.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Für den Verhandlungspoker um Deutschlands mit Abstand wichtigsten Erdgasimporteur war der 56 Jahre alte Schenck eine naheliegende Besetzung. Schließlich kennt er sich nicht nur in Geldgeschäften aus, sondern auch in der Energiebranche.