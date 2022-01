Klimadebatte : Opposition will gelernt sein

Zum Warmlaufen in neuen Positionen dienen die Bundestagsdebatten dieser Woche. Es geht – noch – um nichts, Gesetzentwürfe liegen nicht vor. Die Aussprache zur Wirtschaftspolitik haben die Regierungsfraktionen daher bloß genutzt, um im Unverbindlichen über das Wollen und die Größe ihrer Klima-Aufgabe zu reden.

Aber wer, wie der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, ständig betont, wie schnell es mit dem CO2-Senken jetzt gehen müsse, wird den eigenen Ansprüchen so nicht gerecht. Er muss schnell konkreter werden. Ein Wagnis, das er scheut.

Keine überzeugende Figur gab in der Debatte auch der neue Oppositionsführer ab. CDU und CSU erleben schmerzlich, dass ihre Initiativen – wie die Verlängerung der Fristen für die Steuererklärung – von der Ampelmehrheit abgeschmettert werden. Die Union muss nun die Tonlage üben, in der sie die Regierung attackiert. Schließlich ist sie nach 16 Jahren an der Macht für die meisten Probleme mitverantwortlich, die Rot-Grün-Gelb auf dem Tisch hat.

Die Union hat einiges selbst zu verantworten

Da wirkt es billig, wenn Ex-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner als neue Wirtschaftssprecherin der Union allzu laut tönt, die Ampel schaffe die EEG-Umlage zu spät ab. Ebenso wohlfeil ist es, wenn die CSU Verzicht auf die Stromsteuer fordert. All das hätte die Union längst tun können. Sie hat es nicht getan, weil sie die Frage nicht beantworten konnte, wie die Mehrausgaben und Einnahmeausfälle ohne Verletzung der Schuldenbremse aufgefangen werden können.

Mehr zum Thema 1/

Die Milliarden-Ansprüche der Erzeuger des grünen Stroms müssen ja noch lange bedient werden. In einem ersten Schritt hatte die große Koalition kurz vor der Wahl einen Teil der EEG-Ansprüche in den Bundeshaushalt verlagert und das als Entlastung im Kampf gegen die Wirtschaftsfolgen der Pandemie verkauft. Den Weg will die Ampel fortsetzen. Aber wie der Bund die enormen Zusatzausgaben stemmen will, wenn die Schuldenbremse wieder greift, ist unklar.

Die Union sollte es sich in der Opposition nicht zu leicht machen und auch nicht auf die Vergesslichkeit der Wähler bauen. Will sie zurück an die Macht, muss sie nun Tag für Tag zeigen, dass sie bessere Lösungen hätte als die Ampel.