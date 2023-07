Deutschland führt mehr Strom ein als aus. Am Kernkraftausstieg liege das aber nicht, sagt Habecks Haus. Die Opposition sieht die Zahlen als Steilvorlage für ihre fundamentale Kritik an der Energiepolitik der Ampelkoalition.

Das Wirtschaftsministerium wehrt sich gegen den Vorwurf der Union, Deutschland durch das Abschalten der letzten drei Kernkraftwerke in die Abhängigkeit von Stromimporten getrieben zu haben. „Es ist aus unserer Einschätzung stark vereinfachend und irreführend, die Stromimporte seit dem 16. April allein mit dem Abschalten der drei verbliebenen Kernkraftwerke zu begründen“, sagte eine Ministeriumssprecherin der F.A.Z. Entscheidend für die Entwicklung seien vielmehr die Mechanismen des europäischen Stromhandels und die Preise. Sie bestätigte aber, dass Deutschland im ersten Quartal „großer Nettoexporteur“ gewesen sei und derzeit „kurzzeitig Nettoimporteur“.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Die Bundesrepublik führe in der Regel im Winter, wenn der Verbrauch besonders hoch sei, Strom aus und im Sommer ein. So habe man Frankreich in der kalten Jahreszeit mitversorgt: „Dies zeigt sehr eindrücklich, dass Deutschland über ausreichend Kapazitäten im Strommarkt verfügt.“ Der Import seit dem 16. April sei nicht aufgrund fehlender eigener Erzeugungsmöglichkeiten entstanden. „Vielmehr haben wir einen Teil unseres Stromverbrauchs über Importe gedeckt, weil es schlichtweg günstiger war“, sagte die Sprecherin. Die eigenen Quellen aus Gas und Kohle wären teurer gewesen als ausländische und hätten mehr CO 2 erzeugt.

Im EU-Strombinnenmarkt werde der Strom dort produziert, wo er am günstigsten sei, davon profitierten Unternehmen und Privathaushalte. Die gestiegenen Importe seit Mitte April lägen an saisonalen Schwankungen und fallenden Gaspreisen, wodurch Kraftwerke im Ausland wieder mehr Energie erzeugten. „Zudem ist die Verfügbarkeit französischer Kernkraftwerke wieder deutlich höher als im letzten Jahr.“ Die deutschen Atommeiler seien auch im ersten Quartal schon nur im Streckbetrieb mit deutlich verringerter Leistung gefahren und hätten relativ wenig Strom hergestellt.

Opposition sieht Energiepolitik „krachend gescheitert“

Die Vorhaltung an die Bundesregierung, den Stromexport aufs Spiel gesetzt zu haben, hat die Unions-Opposition im Bundestag nach der Beantwortung einer Anfrage durch das Haus von Robert Habeck (Grüne) zum Stromaußenhandel erhoben. „Deutschland kann keinen Strom mehr zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren, die Energiepolitik der Regierung ist krachend gescheitert“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Stefan Müller, der F.A.Z. „Die Abschaltung der Kernenergie erweist sich nun als teurer Fehler.“ Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Anfrage der Union berichtet.

Die Beantwortung, die der F.A.Z. vorliegt, hat Habecks neuer beamteter Staatssekretär Philipp Nimmermann übernommen, der Nachfolger des nach der Trauzeugen-Affäre in den Ruhestand versetzten Patrick Graichen. Nimmermann schreibt, an 70 der ersten 163 Tage des laufenden Jahres bis zum 12. Juni, also in 43 Prozent der Fälle, sei im Saldo Elektrizität importiert worden. In diesem Zeitraum seien rund 12.000 Gigawattstunden aus Deutschland ausgeführt und 8700 GWh eingeführt worden.

Vom 1. Januar bis zum 16. April, als die letzten drei Nuklearreaktoren vom Netz gingen, betrug der Prozentwert den Angaben zufolge nur 22 Prozent. Fast 11.000 GWh wurden ex- und rund 2000 importiert. Daraus hatte die Union geschlossen, dass nach dem Atom-Aus an 47 von 57 Tagen Elektrizität aus dem Ausland eingekauft werden musste, also annähernd täglich.

Nimmermann erklärte die Entwicklung damit, dass der Strombinnenmarkt in der Europäischen Union den Wettbewerb fördere, die Versorgungssicherheit erhöhe und die Preise senke. Über die Richtung des Handels entschieden nur die relativen Kostenunterschiede: „Deshalb erlaubt eine Betrachtung von Exporten und Importen und deren Entwicklung über die Zeit allein keine Aussagen über die physikalische Knappheit von Strom.“