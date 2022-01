Unglücklich im Job : „So will ich nicht mehr arbeiten“

In den USA geben trotz Pandemie Millionen Menschen freiwillig ihren Job auf. Rollt die Kündigungswelle auch in Deutschland?

Am Fuße der Bankentürme in New York. Viele Unternehmen haben gerade Probleme, ihre Büros ausreichend zu besetzen. Bild: Bloomberg

Amelie Kreft hat ihren Job gekündigt – und das mitten in der Corona-Krise. Seit zwei Jahren hatte sie in einem Hamburger Beratungsunternehmen gearbeitet, als die Pandemie ausbrach. Die Arbeitsbelastung sei schon vorher hoch gewesen, doch während der Krise sei es für sie unerträglich geworden. Von ihren Vorgesetzten fühlte sie sich alleingelassen, erzählt Kreft, deren Name hier geändert ist: „Irgendwann saß ich jeden Morgen vor meinem Laptop und habe geweint.“ Da sei ihr klar geworden: „So will ich nicht mehr arbeiten.“

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nicht nur Kreft ergeht es so. Vor allem in den USA kündigen Millionen Menschen freiwillig ihren Job. Das Phänomen der „Great Resignation“ – was so viel bedeutet wie große Ernüchterung – greift seit Oktober 2020 um sich. Zwischen Juli und November dieses Jahres gaben laut amerikanischem Arbeitsministerium 21,3 Millionen Beschäftigte freiwillig ihren Job auf. Allein im September waren es rund 4,4 Millionen und im November sogar 4,5 Millionen Menschen – das entspricht jeweils 3 Prozent aller Beschäftigten und ist die höchste Quote seit Einführung der Statistik im Jahr 2001.