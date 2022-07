Aktualisiert am

Ungarn kauft mehr Gas in Russland

Energiekrise : Ungarn kauft mehr Gas in Russland

Die Abhängigkeit von Gas zwingt zum Handeln. Im Falle Ungarns bedeutet das eine höhere Einfuhr aus Russland. Das kleine mitteleuropäische Land will 700 Millionen zusätzliche Kubikmeter Gas von Russland kaufen. Dies kündigte am Donnerstag die rechtskonservative Fidesz-Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orbán an. Außenminister Peter Szijjarto wird noch im Laufe des heutigen Tages nach Moskau reisen, um über neue Gaslieferungen zu sprechen.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien.

Schon vorige Woche wurde ein verstärkter Gasimport angekündigt. Die nationalkonservative Regierung hatte den Energienotstand ausgerufen. Entsprechend wurde die Ausfuhr von Erdgas untersagt. Auch eine Preisdeckelung für Haushalte mit einem höheren Energieverbrauch wird gestrichen. „Wir können uns nirgendwo mehr Verschwendung leisten.“

Wegen Lieferproblemen und steigender Preise sei es unwahrscheinlich, dass es in Europa genügend Gas für die Heizsaison im Herbst und Winter gebe, sagte der Stabchef von Orbán, Gergely Gulyas zu den Plänen, ohne das Zielland zu nennen. Er kündigte an, Ungarn werde die Möglichkeiten zur Energiegewinnung im Inland erhöhen. Die Erdgasförderung solle von 1,5 Milliarden auf zwei Milliarden Kubikmeter erhöht werden. Man werde zudem mehr Braunkohle fördern und ein derzeit außer Betrieb genommenes Braunkohlekraftwerk wieder ans Netz gehen lassen.

Höhere Produktion im einzigen Kernkraftwerk

Auch muss das einzige Kernkraftwerk des Landes seine Produktion erhöhen. Die Schritte sollten im August in Kraft treten. Ungarn ist stark auf die Einfuhr fossiler Brennstoffe aus Russland angewiesen. Etwa zwei Drittel seines Erdölbedarfs und mehr als vier Fünftel des benötigten Erdgases kommen aus Russland. Früheren Angaben von Außenminister Peter Szijjarto zufolge sind die Gasspeicher in dem EU-Land zu 44 Prozent gefüllt, was etwa einem Viertel des jährlichen Verbrauchs entspricht.

Das kleine mitteleuropäische Land will auch sämtliche Gaslieferungen aus Russland auf die Turkstream-Pipeline umleiten, die das Gas über Serbien in das Land bringt. Der Schritt sei notwendig, da die Gaslieferungen aus Österreich nach Ungarn durch die Unsicherheit im westeuropäischen Pipeline-System gesunken seien. Die Lieferroute über Serbien sei stabil.

Ungarn hatte im vergangenen Jahr einen Vertrag mit Russland mit einer Dauer von 15 Jahren geschlossen. Dabei wurde statt der bisherigen Transferroute über das ukrainische Staatsgebiet vertraglich festgelegt, dass 3,5 Milliarden Kubikmeter über die neue Gaspipeline Turkstream über Serbien und eine Milliarde Kubikmeter über Österreich nach Ungarn geliefert werden.

Gas hat für Ungarns Wirtschaft einen höheren Stellenwert als für andere Volkswirtschaften. Das zeigt eine Auswertung der Denkfabrik Agenda Austria. Demnach gibt sich innerhalb der EU große Unterschiede in der Abhängigkeit von Erdgas. Länder wie Ungarn oder die Slowakei verbrauchen deutlich mehr für die Wirtschaftsleistung. Die nun beabsichtigte zusätzliche Menge ist ein kleiner Teil gemessen am jährlichen Verbrauch von 10,8 Milliarden Kubikmetern nach Angaben von BP Statistical Review of World Energy.