Studie zum Klimaschutz : Umweltschutz? Nicht so einfach in Corona-Zeiten

Mehr Datenverbrauch durch Streaming und Videokonferenzen, mehr Pendler im Auto statt in Bus und Bahn: Wie die Virus-Angst die Klimaziele in den Hintergrund rückt.

Die Übersicht, die das Wirtschafts- und das Finanzministerium seit dem Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig gemeinsam erstellen, zeigt so etwas wie den Pulsschlag der Gesellschaft. Zwischen Ende März und Mitte April war dieser ziemlich weit unten. 60 Prozent weniger Besuche im Einzelhandel und Freizeitaktivitäten, 50 Prozent weniger Fahrten zum Arbeitsplatz: Die Gesellschaft tat wie ihr geraten: #stayathome.

Doch spätestens seit Ostern hat sich das geändert, die Menschen bewegen sich wieder deutlich mehr. Vor allem Umweltpolitiker macht das nervös. Denn nun ist die spannende Frage: Welche positiven, aber auch welche negativen Verhaltensweisen aus der ersten Virus-Welle werden bleiben? Und was bedeutet das für die Klimaziele?

Am Donnerstag präsentierte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) dazu in Berlin eine erste Studie, die das Ministerium zusammen mit der Beratungsgesellschaft EY und dem Wuppertal Institut erstellt hat. Diese zeigt: Der Datenverkehr durch Videokonferenzen, Onlineshopping und Streamingdienste hat deutlich zugenommen, um 10 Prozent seit Beginn der Corona-Vorsichtsmaßnahmen im März. Damit geht ein höherer Energieverbrauch inklusive der damit verbundenen Emissionen einher. Höhepunkt war der 10. März mit einem Datendurchsatz von 9,16 Tbit/s am Datenknoten in Frankfurt – Weltrekord. Zugleich sank der Pendlerverkehr deutlich, Ende Mai lag er nach den Daten des Google Mobility Reports noch 30 Prozent unter dem Wert aus Vor-Corona-Zeiten.

Klimabilanz in Corona-Zeiten noch nicht absehbar

Niedrigere Emissionen aus dem Straßen- und Flugverkehr, höhere Emissionen aus dem Datenverkehr: Wie die Bilanz unter dem Strich ausfällt, ob Corona die deutsche Klimabilanz eher schont oder belastet, vermochte Schulze am Donnerstag nicht zu sagen. EY-Partner Thomas Losse-Möller wurde da schon etwas deutlicher: „Der Autoverkehr ist mittlerweile wieder auf das Niveau vor der Krise zurückgekehrt, obwohl noch viele Menschen im Homeoffice sind.“ Die Aufenthalte an Bus- und Bahnstationen seien dagegen weiter unter dem früher üblichen Niveau. Das legt die Vermutung nahe: Umweltschonendere Verkehrsmittel sind wegen möglicher Ansteckungsgefahren derzeit nicht so gefragt.

Um 8 Prozent könnte das Verkehrsaufkommen durch weniger berufliche Reisen langfristig sinken, sagt die Studie. Zugleich steigt durch mehr Videokonferenzen der Datenverbrauch. 25 Prozent der von EY befragten Deutschen sagen zudem, dass sie in Zukunft langlebige Konsumgüter vermehrt online kaufen wollen. „Wir sollten darauf achten, dass wir die ökologischen Risiken minimieren“, mahnte Schulze.

Die Ministerin schlägt unter anderem vor, dass elektronische Geräte Videos nicht automatisch in höchster Auflösung abspielen, sondern Nutzer die Wahl zwischen verschiedenen Bandbreiten haben. Holger Berg, Digitalisierungs-Fachmann am Wuppertal Institut sagte mit Blick auf den Energiebedarf durch digitale Dienste: „In einer Länder-Rangliste wäre Deutschland weltweit die Nummer fünf oder sechs. Das weist darauf hin, dass wir uns mit diesem Energieverbrauch unbedingt weiter beschäftigen müssen.“