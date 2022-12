Angst um das Wattenmeer : Umweltschützer gehen gegen Erdgasförderung vor Borkum vor

Aktualisiert am

Blick auf die ostfriesische Insel Borkum: Zur umstrittenen Erdgasförderung auf der Nordsee sind rund ein Dutzend Einwände eingegangen. Bild: dpa

In Deutschland könnte in zwei Jahren wieder Erdgas gefördert werden. Doch gegen die Pläne in der Nordsee vor Borkum gibt es Widerstand. Eine Frist lief gerade ab.