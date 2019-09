Von Plastiktüten bis Ölheizung : Umweltpolitik nach dem Zufallsprinzip

Die Umweltpolitik dieser Wochen erinnert an das Prinzip des Einarmigen Banditen in der Spielhalle. Plastiktüten, Inlandsflüge, Ölheizungen – alles mal sofort, mal in zehn Jahren oder irgendwann wahlweise verbieten oder begrenzen oder abwracken. Zusammen passt da nichts mehr.

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Spieler in einem Casino in Duisburg Bild: ddp

Die Demokratie ist zu langsam, so heißt es gelegentlich. Doch in diesen Tagen wird deutlich, dass schneller nicht immer besser ist. Die Umweltpolitik ist sehr rasch ins Zentrum der politischen Debatte gerückt, so rasch, dass die Programme der Parteien nicht mitgekommen sind. Mit üblen Folgen. Die Umweltpolitik dieser Wochen erinnert an das Prinzip des Einarmigen Banditen in der Spielhalle. Auf der linken Rolle stehen Dinge, die in der Öffentlichkeit als schädlich gelten – Plastiktüten, Inlandsflüge, auch mal Ölheizungen. Die mittlere Rolle zeigt Zeitpläne, „bis 2035“, „in zehn Jahren“, „sofort“, oder auch „wenn die Selbstverpflichtung nicht funktioniert“. Die rechte Rolle entscheidet, was herauskommt: „begrenzen“, „besteuern“, „mit Prämie abwracken“ und natürlich „verbieten“. Jeder darf mal den Hebel ziehen. Ob all das sinnvoll ist, ob die Maßnahmen gar zusammenpassen– darauf kann der Zufall keine Rücksicht nehmen.

Hebel ziehen, bitteschön: „Plastiktüten nächstes Jahr verbieten“. Dazu gibt es schon einen Gesetzentwurf. Das Grundproblem ist real: Zu viel Plastikmüll landet in den Weltmeeren, und dabei handelt es sich auch um deutschen Plastikmüll, der nach Asien exportiert wird. Doch von einem Plastiktüten-Verbot sind nicht mal die Umweltverbände begeistert. Denn die Deutschen haben ihren Tütenverbrauch schon weit reduziert, nur bei ungefähr jedem zwanzigsten Einkauf wird noch ein Plastikbeutel benutzt. Wer dann die Tasche vergessen hat, der bekommt in Zukunft ein Problem: Papier- und Baumwolltaschen kosten Wasser und Energie, sie sind in Summe viel umweltschädlicher als Plastik.

Am besten wäre es wahrscheinlich, die Entsorgung des Plastikmülls neu zu regeln. Aber das ist kompliziert, braucht Einarbeitung – und die Wähler würden das auch nicht richtig verstehen. Da bringt doch ein simples Verbot gleich viel mehr Stimmen.

Einarmiger Bandit in der Parteizentrale

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ebenfalls am einarmigen Banditen gespielt. Eigentlich weiß sie ja, dass die Energiesteuern in Deutschland hinten und vorne nicht zusammenpassen. Wer mit Ökostrom ein Elektroauto lädt, handelt umweltfreundlich und muss trotzdem EEG-Umlage zahlen. Dieser Aufschlag konterkariert teils die Wirkungen des EU-Emissionshandels. Er hat dazu beigetragen, dass Deutschland trotz hoher Kosten vergleichsweise wenig CO2 reduziert hat.

All das hat Kramp-Karrenbauer verstanden, sie fordert ein ganz neues System von Energiesteuern – doch dann zieht sie am Hebel des Einarmigen Banditen, und heraus kommt eine Abwrackprämie für Ölheizungen. Wie die in dieses System passen soll, ohne nur Staatsgeld zu verbrauchen, bleibt unklar. Hebel noch mal ziehen, bitteschön: Ölheizungen in zehn Jahren verbieten, fordert die Umweltministerin nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dabei könnte man all das im Rahmen der CO2-Bepreisung regeln. Ebenso wie die Idee, die Finanzminister Olaf Scholz sich erspielt hat: „SUVs besteuern“.

Die Grünen kümmern sich ja schon lange um Umweltpolitik – trotzdem haben sie den Einarmigen Banditen offenbar in der Parteizentrale aufgebaut. Das Tempo auf Autobahnen begrenzen, Flüge limitieren, Nahverkehr billiger machen – solche Forderungen kommen aus unterschiedlichen Ecken der Partei. Ob man bei einem einheitlichen Konzept vielleicht mit milderen Maßnahmen auskäme, das interessiert niemanden.

Wo sind die schlüssigen Konzepte?

Ein billigerer Nahverkehr zum Beispiel würde die ohnehin vollen S- und U-Bahnen heillos verstopfen. Neue Schienen wären nötig. Aber dafür hilft kein 365-Euro-Ticket, dafür braucht es vor allem ein effizientes Planungsrecht. Schon wieder so eine Maßnahme, die zwar sinnvoll wäre, aber keine großen Stimmengewinne verspricht. Dabei wäre es die Aufgabe von Parteien, schlüssige Konzepte vorzulegen und die Wähler davon zu überzeugen.

Sage noch einer, Ideologien hätten nichts für sich. Die haben zwar schon manchen Menschen verblendet, aber immerhin waren sie halbwegs durchdacht und in sich einigermaßen stimmig.