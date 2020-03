Umstrittene Bauprojekte : Der Tesla-Fall als Gift für künftige Ansiedlungen

Als der Investor aus Asien den möglichen neuen Standort in Deutschland in Augenschein nehmen wollte, hatte sich die mittelgroße Stadt hübsch gemacht. Der Rasen an den Straßen wurden gemäht und ein Hotelzimmer mit Blick auf das Feld für den potentiellen Unternehmenssitz und das restliche Viertel gebucht, wie der Bürgermeister später vertraulich erzählte. So prägend sind Unternehmensansiedlungen für Städte, Gemeinden und einzelne Regionen: Sie versprechen Investitionen, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Da ist die Freude groß, wenn sich ein Unternehmen ansiedelt – in der Großstadt wie in einer kleinen Gemeinde in Brandenburg, wo der amerikanische Elektroautohersteller Tesla seine Europafabrik in Grünheide plant. Doch hier und da gibt es Widerstand gegen neue Ansiedlungen und andere Bauprojekte. In Grünheide mit seinen rund 8000 Einwohnern stoppten zwei Umweltverbände mit ihrer Klage zunächst die Rodung eines Kieferwaldes für die Tesla-Fabrik. In einem weiteren Schritt ermöglichte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg dann wieder die Abholzung, so dass hier noch im März der Spatenstich erfolgen soll.