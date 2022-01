Manche nehmen allerdings einen Umweg. Peggy Resack konnte sich lange Zeit nicht vorstellen, in der Altenpflege zu arbeiten. Sie hatte die gleichen Vorurteile über den Beruf wie andere auch: dass man nur damit beschäftigt ist, ältere Menschen zu waschen und ihnen beim Essen zu helfen. Nach einer Ausbildung zur Erzieherin, die sie am Ende nicht abschloss, war sie lange Hilfskraft in unterschiedlichen Branchen, kellnerte im Restaurant, arbeitete als Putzfrau und in einer Metallschweißfirma – mal in Teil-, mal in Vollzeit. Erst als sie einmal mehrere Monate keine Arbeit hatte, entschied sie sich, eine Stelle als Pflegehilfskraft anzunehmen – den ganzen Tag Zuhause zu sitzen, das sei einfach nichts für sie, sagt Resack. „Schon nach kurzer Zeit in dem Altenheim wusste ich: Das ist es. Das ist, was ich immer wollte.“ Nun also die Ausbildung zur Fachkraft. Ihre Arbeit will sie so gut wie möglich machen.

Resack schwärmt aus

Um halb zwei an einem warmen Spätsommertag Anfang September, Schichtbeginn im Seniorenzentrum Bürgerheim im kleinen Ort Weil der Stadt westlich von Stuttgart. Noch ist es ruhig, viele Bewohner sind auf ihren Zimmern, einige dösen vor dem Eingang in der Sonne. Kurze Übergabe im Besprechungsraum – ein Bewohner hat sich mehrfach übergeben, bitte den Arzt anrufen, bei einem anderen muss der Blutdruck gemessen werden – dann schwärmen Peggy Resack und ihre Kolleginnen aus.

In der Gemeinschaftsküche im ersten Stock sitzt Bewohnerin Hermine mit ihrem Ehemann, der wohl auch bald hier einziehen wird. Heute ist er nur zu Besuch. Er hat ihr Lieblingsgebäck mitgebracht: Käsekuchen. Sein rechter Arm liegt liebevoll um ihrer Schulter. Mit der linken hilft er ihr beim Essen, anschließend wischt er ihr die klebrigen Finger ab. Als Resack die beiden sieht, biegt sie schnell in die Küche ab. Sie weiß, dass Hermine gerne Caro-Kaffee zum Kuchen trinkt, mit Milch und Zucker. Sie muss gar nicht mehr fragen. Die drei kommen kurz ins Plaudern. Hermine und ihr Mann sind schon seit achtundsechzig Jahren verheiratet. „Ist sie Ihre große Liebe?“, fragt Resack. Über seine Antwort muss er selbst am meisten lachen: „Sie war nicht die erste, und sie wird auch nicht die letzte sein.“