Umgang mit der Volksrepublik : Keine Angst vor China!

Jetzt auch noch die Uiguren. Die Enthüllung, dass in der westchinesischen Provinz rund eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit in Arbeitslagern festgehalten werden, kam in dieser Woche zu aller anderen Empörung über die chinesische Führung noch hinzu. Als wäre es nicht genug gewesen, dass sich Peking schon seit einem halben Jahr den demokratischen Forderungen der Hongkonger Bevölkerung widersetzt.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z. Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Dass in Deutschland die Zweifel wachsen, ob chinesische Behörden künftig die heimische Internet-Kommunikation mitlesen oder manipulieren können, wenn der dortige Huawei-Konzern beim Aufbau des neuen Mobilfunk-Standards 5G mitmischt. Und dass die chinesische Video-App TikTok, die sich bei Jugendlichen hierzulande wachsender Popularität erfreut, einen Clip mit Kritik an China löschte.

Auf einmal kippt die Stimmung. Es ist noch gar nicht lange her, da galt die Volksrepublik hierzulande als ein Land der unbegrenzten kommerziellen Möglichkeiten. Gerade deutsche Leitbranchen wie Maschinenbauer und Autohersteller verdankten dem Chinageschäft einen beträchtlichen Teil ihrer Exporterfolge. Volkswagen erwirtschaftete zeitweise bis zu zwei Drittel seines Gewinns in China – eine Zahl, die der Konzern indes nie offiziell bestätigte. Moralische Bedenken beruhigte man lange mit dem Argument, dass marktwirtschaftlicher Handel auf lange Sicht auch demokratischen Wandel nach sich ziehen werde.

Vor lauter Begeisterung das Wesentliche übersehen

Diese Hoffnung ist inzwischen dem Defätismus gewichen, dass Marktwirtschaft und Autoritarismus erstaunlich gut harmonieren. Deshalb fragen inzwischen viele: Darf man mit China eigentlich noch Geschäfte machen?

Eine ziemlich bunte Koalition macht sich inzwischen für diese Haltung stark. Sie reicht von grünen Bürgerrechtlern bis zu traditionellen Transatlantikern, von besorgten Beamten in den Sicherheitsbehörden bis zu Unternehmern, die unter der Konkurrenz aus Fernost zu leiden haben. So unterschiedlich wie die China-Kritiker sind auch ihre Argumente. Ob es um Menschenrechtsfragen geht oder um einen – tatsächlich oder vermeintlichen – unfairen Wettbewerb, um Sicherheitsbedenken beim Mobilfunk oder Technologieführerschaft: Das geht in der Debatte munter durcheinander, obwohl es jeweils einen großen Unterschied macht.

Gemeinsam ist den alten China-Fans und den neuen Bedenkenträgern vor allem eines: Das Land und seine Leistungsfähigkeit werden hierzulande notorisch überschätzt.

Das beginnt schon im Kleinen. So ging im vorigen Jahr die Nachricht um die Welt, die Chinesen bauten eine eintausend Meter lange „intelligente Straße“ mit Solarzellen im Belag, die Elektroautos beim Befahren automatisch auflade. „Die Straße der Zukunft“ werde das „Hirn und Nervenzentrum einer Revolution des autonomen Fahrens“, schrieb eine Nachrichtenagentur. China rast abermals allen davon: Das passt zum Eindruck, den sich der überwiegende Teil der Menschheit von der Volksrepublik gebildet hatte. Vor lauter Begeisterung ging indes völlig unter, dass die französische Umweltministerin Ségolène Royale eine vergleichbare Straße bereits zwei Jahre zuvor in der Normandie eröffnet hatte.

Revolutionär in so vielen Bereichen?

Kaum eine Regierungspartei auf der Welt macht so effizient Propaganda wie Pekings Kommunisten. In den vergangenen zwanzig Jahren haben sie dem Westen erfolgreich eingeredet, dass China die Zukunft sei. Dabei nehmen entgegen früherer Hoffnungen nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Freiheiten in der Volksrepublik wieder stark ab. Trotzdem blicken nach wie vor große Teile der Eliten in Europa und Amerika mit Bewunderung auf die hohen Wachstumsraten im Reich der Mitte, das in atemberaubend kurzer Zeit vom Armenhaus zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht wurde.