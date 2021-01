Nach dem Sturm auf das Kapitol : Um Donald Trump wird es einsam

Golf zählt bekanntlich zu den großen Leidenschaften des scheidenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Seit seiner Vereidigung 2017 war er mehr als 300 Mal auf einem der Golfplätze in seinem Firmenimperium, obwohl er zuvor seinen Vorgänger Barack Obama wiederholt für Golfausflüge kritisiert hatte. Trump umgab sich auch gerne mit Top-Golfern wie Tiger Woods, dem er vor einiger Zeit die Freiheitsmedaille des Präsidenten verlieh, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen des Landes. Erst am vergangenen Donnerstag, dem Tag nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Washington, bekamen einige weitere Golfer diese Ehrung.

Genau diese Unruhen sind nun aber der Anlass, warum Trump mit seiner Sammlung von Golfplätzen einen schweren Rückschlag erlebt: Der Golfverband PGA of America kündigte an, seine jährliche „PGA Championship“ im nächsten Jahr nicht wie geplant in Trumps Golfanlage in Bedminster im Bundesstaat New Jersey abzuhalten. Dies ist eines der vier „Majors“ im Golfsport für Herren, und es wäre das prestigeträchtigste Turnier gewesen, das jemals auf einem von Trumps Plätzen stattgefunden hätte.

Das Turnier für 2022 wurde schon 2014 an Trump vergeben, also noch bevor er für das Präsidentenamt kandidiert hat. Jim Richerson, der Präsident des Golfverbands, sagte, seine Organisation habe beschlossen, ihr Recht zur Auflösung des Vertrags in Anspruch zu nehmen.

Das Turnier in Bedminster abzuhalten würde die „Marke“ des Golfverbandes beschädigen. Die Trump Organization, in der die diversen unternehmerischen Aktivitäten des Präsidenten gebündelt sind, zeigte sich in einer Stellungnahme „unglaublich enttäuscht“ von der Entscheidung des Verbandes und sprach vom „Bruch eines bindenden Vertrags“. Trump persönlich hat sich zunächst nicht geäußert. Nach seinem Ausschluss von Twitter und anderen Internetdiensten in der vergangenen Woche stehen ihm derzeit weniger Kommunikationskanäle zur Verfügung.

Sperre auf Online-Plattformen

Der Rückzieher des Golfverbandes unterstreicht ebenso wie die Sperre auf Online-Plattformen, dass es um Trump in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft einsam wird. Im Zuge der Ausschreitungen haben sich mittlerweile eine ganze Reihe von Unternehmen von ihm abgewandt, und das hat teilweise unmittelbare finanzielle Konsequenzen für ihn.

Der E-Commerce-Spezialist Shopify hat die Online-Läden von Trumps Unternehmen und seines Wahlkampfteams von seiner Plattform genommen. Hier wurden diverse Trump-Artikel verkauft, zum Beispiel Mützen mit seinem Slogan „Make America Great Again“. Shopify teilte mit, Trump habe gegen Nutzerrichtlinien verstoßen, wonach Unterstützung von Gruppen verboten sei, die Gewalt androhen oder billigen.

Auch das Fintech-Unternehmen Stripe hat Trump offenbar die Zusammenarbeit aufgekündigt und will nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ auf der Internetseite seiner Kampagne keine Bezahlungen mehr abwickeln. Seit der Wahl im November hat Trumps Wahlkampfteam mit Verweis auf angeblichen Wahlbetrug aggressiv zu Spenden aufgerufen und damit mehrere hundert Millionen Dollar eingenommen. Wie die „Washington Post“ schreibt, hat zudem die Immobiliengesellschaft JLL ihr Mandat im Zusammenhang mit einem möglichen Verkauf von Trumps Hotel in Washington aufgegeben.

Unternehmen gehen nicht nur zu Trump selbst auf Distanz, sondern auch zu anderen Politikern. Die Hotelkette Marriott zum Beispiel teilte mit, wegen der „zerstörerischen Ereignisse“ in Washington vorerst keine Wahlkampfspenden mehr an Politiker zu geben, die gegen eine Zertifizierung von Joe Bidens Wahl zum Präsidenten gestimmt hätten. Die Bank Morgan Stanley will nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg solchen Kongressabgeordneten ebenfalls Spenden verweigern. JP Morgan Chase und Citigroup wollen sogar so weit gehen, in den kommenden Monaten Spenden an Politiker aller Parteien auszusetzen.

Trump wurde von Vertretern der amerikanischen Wirtschaft schon unmittelbar nach den Unruhen scharf kritisiert. Der einflussreiche Industrieverband National Association of Manufacturers, dem Großkonzerne wie Exxon-Mobil oder Pfizer angehören und der in den vergangenen Jahren ein freundliches Verhältnis zum Präsidenten hatte, ging so weit, Vizepräsident Mike Pence nahezulegen, eine Amtsenthebung Trumps nach dem 25. Zusatzartikel der Verfassung einzuleiten. Verbandspräsident Jay Timmons sagte: „Der scheidende Präsident hat in einem Versuch, seine Macht zu erhalten, Gewalt angestiftet, und jeder Politiker, der ihn verteidigt, verletzt seinen Eid an die Verfassung und gibt Demokratie zugunsten von Anarchie auf.“

Auch Unterstützer rücken ab

Deutlich wurde auch Mark Zuckerberg, der Vorstandschef von Facebook, als er Trumps Sperre auf seinen Plattformen ankündigte. Er sagte, die Unruhen hätten klargemacht, dass Trump seine verbleibende Zeit im Amt nutzen wolle, um den friedlichen Machtwechsel zu seinem Nachfolger zu untergraben. Der Ausschluss von den Online-Plattformen hat Trump einige seiner bevorzugten Kommunikationskanäle genommen. Er ist freilich auch für die Unternehmen nicht ohne Konsequenzen, wie Twitter am Montag gespürt hat. Der Aktienkurs des Kurznachrichtendienstes fiel zeitweise um mehr als zehn Prozent.

Wenn nun immer mehr Unternehmen und Geschäftspartner ihre Verbindung zu Trump lösen, wirft das neue Fragen nach seiner Finanzlage auf. Trump prahlt gerne mit seinem Reichtum, aber an seinem unternehmerischen Erfolg gibt es einige Zweifel, und er hat einige Insolvenzen hinter sich. Die „New York Times“ schrieb vor einigen Monaten, innerhalb der nächsten vier Jahre würden Kredite von mehr als 400 Millionen Dollar fällig, die er persönlich garantiert habe.

Zudem könne ein Disput mit der Steuerbehörde IRS zu Steuerrückzahlungen von mehr als 100 Millionen Dollar führen. In dem Bericht hieß es außerdem, gerade seine Golfplätze seien Verlustbringer. Trump ist auch als Präsident Eigentümer seines Unternehmens geblieben. Er hat lediglich die operative Führung an seine beiden ältesten Söhne übertragen.