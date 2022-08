Spitzenforscherin im SVR : Mit Leistung statt mit Lautsprecher

Unverhofft kommt oft. Das gilt auch für Ulrike Malmendiers Berufung in den Sachverständigenrat. Jahrelang hat sie die Politikberatung in Deutschland, die so ganz anders ist als in Amerika, kritisiert: zu viel Distanz zur Politik, zu wenig Fluktuation in den Gremien. Doch jetzt wittert die Professorin aus dem kalifornischen Berkeley die „Riesenchance“, dass sich Ökonomen auch hierzulande besser in die Politikberatung einbringen können. Seit vergangenem Mittwoch steht fest, dass sie diese Chance bekommt.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft.

Im Gespräch spürt man, dass Malmendier voller Tatendrang ist. Sie redet schnell und viel, lacht immer wieder. Wie die Arbeit des Sachverständigenrats künftig aussehen soll, davon hat sie eine genaue Vorstellung: Sie will „weniger mit dem Lautsprecher verkünden“ und mehr in die Politik hineinwirken. Sie will mit im Raum sitzen, die Arbeit des Rats aktueller machen, näher am Gehör der Politik sein. Die Arbeitsweise des Rats wird sich auch in anderer Hinsicht ändern müssen. Zwischen Berkeley, wo Malmendier lebt, und Wiesbaden, dem Sitz des Sachverständigenrats, liegen rund 9100 Kilometer.