Pokert Kiew um Finanzhilfe? : Der Ukraine geht das Geld aus

Der Warnschuss kam am Dienstagabend. Tagsüber hatte der Vorstandsvorsitzende des ukrainischen Staatskonzerns Naftogaz , Jurij Witrenko, noch einen Finanzbedarf von 7,6 Milliarden Euro für zusätzliche Gaseinkäufe reklamiert, um die Speicher mit 19 Milliarden Kubikmetern Gas zu füllen und winterfest zu machen. Am Abend folgte dann die Bitte an die internationalen Kreditgeber, einem zweijährigen Zahlungsmoratorium für Tilgung und Zinszahlungen auf laufende Anleihen zuzustimmen – auch für jene Zahlungen, die in den nächsten Tagen fällig werden. Die Frist zur Zustimmung endet Donnerstag kommender Woche.

Weil Naftogaz auch der größte Steuerzahler Kiews ist, sehen am Markt darin manche den Vorboten einer noch größeren Pleite: der des ukrainischen Staates. Der Finanzminister hatte so einen Schritt zwar ausgeschlossen, Parlamentarier hatten darüber dennoch spekuliert. Erregte Debatten hatte es schon vorige Woche gegeben. Da hatte Naftogaz angekündigt, es werde seine „Liquiditäts- und Betriebsanforderungen im Einklang mit der Unterstützung der strategischen Prioritäten der Ukraine, auch im Hinblick auf die Erhaltung der verfügbaren Barmittel“, überprüfen. Der Kurs ukrainischer Fremdwährungsanleihen war daraufhin noch einmal gesunken. Er bewegt sich jetzt um die 20 Prozent des Nennwertes, so wie kurz nach Beginn des russischen Überfalls.