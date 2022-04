Ukrainer in Deutschland : Sie brauchen nicht bloß Arbeit

Einmal, erzählt Bianka Huber, habe eine junge Mutter einfach den Kopf auf den Tisch gelegt und nichts mehr gesagt, mitten im Beratungsgespräch. Die Frau konnte einfach nicht mehr. Mit ihren zwei Kindern war sie vor dem Krieg in der Ukraine geflohen, den weiten Weg bis nach Frankfurt, und jetzt saß sie hier und war am Ende ihrer Kräfte. Die Frau brauchte in diesem Moment keine weitere Erklärung des deutschen Behördendickichts, sie brauchte ein bisschen Ruhe – das erste Mal seit dem Aufbruch aus ihrer Heimat. Huber legte ihr ein Kissen unter den Kopf und ließ sie einen Moment allein.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Huber berät für die IG Metall Geflüchtete aus der Ukraine bei ihrer Suche nach Arbeit in Deutschland. Die Frau mit dem Kopf auf dem Tisch, von der sie berichtet, ist bei Weitem nicht die Einzige, die eigentlich mehr braucht als eine Berufsberatung. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer, den sie zur Beratung treffe, habe deutliche Traumatisierungserscheinungen, sagt Huber: „Die Menschen brechen spontan in Tränen aus, die Hände zittern.“

Wie schafft es jemand, der das Erlebnis von Flucht und Bombenhagel noch kaum verarbeitet hat, in einem neuen Land Fuß zu fassen, die Sprache zu lernen und eine Arbeit zu finden? Dass die Menschen schon bald in ihre Heimat zurückkönnen, wird mit jeder Woche, die der Krieg andauert, weniger wahrscheinlich. Und so beginnen sie erzwungenermaßen ihren neuen Lebensabschnitt. „Die meisten würden gern sofort arbeiten, andere sind hin- und hergerissen“, berichtet Huber. „Sie sind müde, erschöpft, haben aber das Gefühl, sie müssen irgendetwas machen.“

Gut 360.000 Menschen sind seit dem 24. Februar, dem Tag des russischen Überfalls, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Das ist die offizielle Zahl, in Wirklichkeit dürften es noch viel mehr sein. Das Bundesinnenministerium hat Ende März erhoben, dass es sich zu 84 Prozent um Frauen handelt, von denen mehr als die Hälfte mit Kindern geflohen ist. Die Flüchtlinge sind demnach gut ausgebildet, etwa drei Viertel haben ein abgeschlossenes Studium, mehr als 90 Prozent zumindest Abitur. Und viele von ihnen wollen, wie es Bianka Huber berichtet, gern arbeiten. Doch so leicht ist das oft nicht, auch wenn der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren deutlich vereinfacht wurde.

Kinderbetreuung ist ein knappes Gut

Eine von den 360.000 ist Olena Zilberblat. Mit ihren drei Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren ist die alleinerziehende Mutter im März aus Kiew geflohen, mit dem Zug bis nach Frankfurt. „Wenn man drei Kinder hat, ist es nicht einfach, ständig in den Keller zu rennen“, sagt sie über ihre Flucht. Eine Familie in Kelkheim hat sie aufgenommen, dort leben die vier jetzt. Zilberblat wartet auf eine Arbeitserlaubnis, erst Ende Juni bekommt sie voraussichtlich einen Termin dafür bei der Gemeinde. In den Behörden seien einige sehr hilfsbereit, andere nicht, sagt sie: „Es kommt auf die Menschen an.“ Wenn sie Fragen stelle, komme oft die Antwort, man wisse nicht, wer zuständig sei.

In Kiew war Zilberblat als Laborantin angestellt. Die Arbeitssuche in Deutschland gestaltet sich für sie nicht nur wegen der Bürokratie schwierig. Die drei Kinder gehen bisher noch nicht in die Schule oder in den Kindergarten. Kinderbetreuung ist in Deutschland in vielen Gegenden ein knappes Gut, auch deutsche Familien warten lange auf einen Platz. Jetzt kommen auf einmal Tausende ukrainische Kinder dazu, das hat die Lage verschärft. Jobangebote gebe es zwar viele, sagt Zilberblat, doch die meisten davon seien für Vollzeitstellen. Gemeinsam mit einer anderen Mutter überlegt sie nun, sich zusammenzutun: Eine Frau geht arbeiten, die andere kümmert sich um die Kinder.