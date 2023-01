Ein Mann und das teure Silo : Mais, Weizen und kaputte Haubitzen

Ein Aserbaidschaner kauft mit Geld aus Schweden ein Silo in der Slowakei. Der Krieg in der Ukraine hat den Getreidehandel durcheinander gewirbelt. Es geht um die Versorgung in Europa.

Am Ende musste alles sehr schnell gehen. Urplötzlich sa­ßen andere Bieter Tahir Musayev im Nacken. Da machte es keinen Unterschied, dass er eine beträchtliche Vorabzahlung auf den Kauf der slowakischen Firma gemacht hatte.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



„Es half alles nichts“, sagte Musayev, gebeugt über einem Teller mit heiß dampfendem Borschtsch in der blitzblanken Kantine seines neuen, schwer renovierungsbedürftigen Hauptquartiers: „Die anderen ka­men und sagten: ‚Wir zahlen mehr, und dann werfen wir euch raus.‘ Also haben wir den Restbetrag sofort gezahlt.“

Wildwest im Osten, Mitte März 2022. Der Überfall Russlands ist erst ein paar Wochen her. Die Invasoren stehen tief in der Ukraine, werfen Bomben auf Städte und Fabriken, nehmen Straßen und Brücken unter Beschuss, zerwühlen Äcker mit Panzerketten. Ist das die Zeit für weit in die Zukunft gerichtete Geschäfte?

„Getreide-Allianz“ mit 400.000 Tonnen Ernte

Getreidegroßhändler Musayev musste da­rüber nicht lange nachdenken. Er hat ein paar Millionen Euro investiert in 3,5 Hektar Land an der slowakisch-ukrainischen Grenze, in ein heruntergekommenes Verwaltungsgebäude samt rostiger Um­zäunung, vor der die Zufahrt schlaglochgesäumt ist und hinter der der matschige Januarboden jeden Schritt mit ei­nem schmatzenden Geräusch begleitet.

Und dann wären da noch ein paar Gleisstränge und ein Betonsilo, in dem eine Altberliner Mietskaserne gut Platz fände: 27 Meter lang, 25 Meter breit, 44 Meter hoch. Ein braun-gelbes Monstrum mit 48 Betonrippen, je vier in der Breite und zweimal sechs in der Länge.

Nun ist es nicht so, dass es in der Slowakei keine Getreidespeicher gäbe. Man sieht sie weithin aus der feuchten, von Sträuchern gesäumten Ebene der Felder herausragen. Manche sogar mit Gleisanschluss. Aber nur einer hat zwei, der am Umschlagknoten Cierna nad Tisou: rechts die Gleise mit den breiten Spurweiten des Ostens, links die schmaleren der europä­ischen Bahnen, auf die das Frachtgut Richtung Westen „umgespurt“ werden kann. Das macht einen Unterschied. Vor allem, wenn man Mais, Soja und Weizen aus der Ukraine an Kunden im Westen verkaufen will.

So wie Tahir Musayev. Im Vorstand der ukrainischen Grain Alliance ist er als Chief Operating Officer für das Tages­geschäft zuständig. Das schwedischen In­vestoren gehörende Agrarunternehmen hat gut 60.000 Hektar unter dem Pflug. Das ist etwa tausendmal so viel, wie ein deutscher Bauernhof mit 64 Hektar im Schnitt groß ist. Dennoch ist die „Getreide-Allianz“ nach ukrainischen Maßstäben mit 400.000 Tonnen Ernte nur ein mittelgroßes Landwirtschaftsunternehmen.

Näher an Russland als an der EU

Das machte die Probleme nach dem russischen Überfall nicht kleiner, als Musayev auf 120.000 Tonnen Getreide saß, getrocknet, belüftet und gespeichert in Silos näher an Russland als an der EU. 90.000 Tonnen waren verkauft, fanden aber ihren Weg nicht zum Kunden. Wenn eine Lieferung bis ans Schiff in einen Schwarzmeerhafen wie Mykolajew oder Odessa kam, verweigerten Käufer die Annahme.