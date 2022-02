Ukraine-Krise : Russland hofft bei EU-Sanktionen auf China

Aktualisiert am

Unter den wenigen Staatschefs, die Russlands Präsident Wladimir Putin noch zu seinen Partnern zählen kann, ist der chinesische Präsident Xi Jinping der wichtigste. Als sich beide Anfang Februar, schon mitten in der Ukraine-Krise, in Peking trafen, demonstrierten sie Einigkeit: Gemeinsam sprachen sie sich für Moskaus Forderungen nach „Sicherheitsgarantien“ aus. Auch die immer stärkeren wirtschaftlichen Bande wurden betont. Würde China also rettend einspringen, wenn Russland mit harten Wirtschaftssanktionen belegt würde?

Mittlerweile schürt Peking selbst Zweifel an dieser Annahme. Der Ton Pekings bezüglich eines militärischen Vorgehens Russlands gegen die Ukraine hat sich geändert. Statt Moskau „Verständnis“ und „Unterstützung“ zu versichern, wie es Außenminister Wang Yi noch Anfang Februar getan hatte, forderte er am Wochenende, die „Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes“ solle „respektiert und abgesichert“ werden. Die Ukraine sei „keine Ausnahme“.