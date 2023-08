Aktualisiert am

Wirtschaftlich hält sich Russland trotz der Sanktionen wegen des Ukrainekriegs besser als erwartet. Unternehmen sind in einer Zwickmühle.

„Unilever, eure Präsenz in Russland stinkt!“: Protestierende in London Bild: Picture Alliance

Fast anderthalb Jahre ist der russische Angriff auf die Ukraine nun her. Das Land leidet seitdem schwer unter den Folgen des Krieges. Die ukrainische Gegenoffensive seit dem Frühjahr kommt offenbar nur schleppend voran. Im Westen glaubten viele, die beispiellose Welle von Sanktionen gegen Russland könne den Aggressor wirtschaftlich in die Knie zwingen und damit auch vom Krieg abbringen. Doch offenbar hat man sich damit bislang getäuscht.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London.

Vor einem Jahr machte das Papier des Yale-Managementprofessors Jeffrey Sonnenfeld international Furore, der behauptete, Russlands Wirtschaft sei mitten in einer „Implosion“. Sonnenfeld argumentierte, der Exodus von über tausend globalen Unternehmen und die westlichen Sanktionen träfen die russische Wirtschaft ins Mark. Das Land könne seine Rohstoffe nicht mehr in den Westen verkaufen. Die Lieferungen umzulenken und alternative Abnehmer in Asien zu finden werde bei leitungsgebundenen Produkten wie Erdgas äußerst schwierig.