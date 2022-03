Ausstattung der Bundeswehr : Kommt der Kulturschock für die staatlichen Einkäufer?

Neue Sturmgewehre für die Bundeswehr sollten in Deutschland doch schnell zu beschaffen sein, insgesamt 120.000 Stück. Mit dem Waffenhersteller Heckler & Koch arbeitet die Bundeswehr schon seit Jahrzehnten zusammen, er liefert das Standardmodell G 36, das ersetzt werden soll. Doch der Auftrag gestaltet sich schwierig, er zieht sich seit mehr als sieben Jahren. Nach einem in ganz Europa ausgeschriebenen Vergabeverfahren und einer zeitaufwendigen Erprobung standen die Kaufverträge schon einmal vor dem Abschluss. Der Waffenlieferant C.G. Haenel bekam den Zuschlag, er hatte das günstigste Angebot abgegeben. Bis Heckler & Koch den Konkurrenten mit dem Vorwurf von Patentverletzungen konfrontierte. Seitdem hängt der Auftrag in der Luft – und die Soldatinnen und Soldaten nutzen weiter die Gewehre, die längst ausrangiert werden sollten.

Der simple Auftrag ist längst ein Fall für die Justiz geworden, an diesem Mittwoch verhandelt das Oberlandesgericht Düsseldorf, ob Haenel vom laufenden Vergabeverfahren ausgeschlossen bleibt oder wieder mitmachen darf. Bliebe Haenel draußen, hätte Heckler & Koch den Auftrag so gut wie sicher. Es heißt, die Kaufverträge lägen schon fertig in der Schublade – und könnten jederzeit unterschrieben werden.