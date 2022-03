Flüchtlinge aus der Ukraine : Schnell die richtigen Entscheidungen treffen

Europa vor neuen Herausforderungen: Die Zuwanderung aus der Ukraine ist enorm und stellt bisherige Flüchtlingswellen in den Schatten. Daher sollen Asylverfahren unbürokratisch erfolgen und Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Europa steht – wieder einmal – am Rande einer riesigen Zuwanderungswelle, und diese wird wahrscheinlich alle vorherigen in den Schatten stellen. Innerhalb einer Woche haben mehr Flüchtlinge die EU-Grenzen überschritten als während der gesamten Flüchtlingswelle in 2015, und dies ist wahrscheinlich erst der Beginn einer längeren Phase. Diese Entwicklung stellt die EU vor große Herausforderungen. Wie kann mit dieser menschlichen Tragödie umgegangen werden, und was sind die Lehren aus früheren Flüchtlingswellen? Wissenschaftliche Studien zu vorherigen Zuwanderungswellen liefern wichtige Erkenntnisse, um in einem frühen Stadium dieser bevorstehenden Krise die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Erstens sollten die Geflüchteten umgehend in die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen integriert werden. Langwierige Asylverfahren sollten vermieden und bürokratische Hürden ausgeräumt werden. Stattdessen sollte den Flüchtlingen ein direkter Arbeitsmarktzugang ohne Warteperioden ermöglicht werden. Dies hilft nicht nur den Flüchtlingen selbst, sondern trägt auch dazu bei, dass sie die Möglichkeit bekommen, die in der Ukraine verbliebenen Angehörigen in Form von Geldtransfers zu unterstützen. Langwierige Asylverfahren, eine unsichere Bleibeperspektive und Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt haben sich in früheren Zuwanderungswellen als Haupthemmnisse für die soziale und ökonomische Integration von Flüchtlingen erwiesen.