Folgen des Ukraine-Kriegs : Warum Russland nicht zusammenbricht

Beliebt sind die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland auch in Europa nicht überall. Manche lehnen sie sogar ab. Ungarns Premierminister Viktor Orbán etwa meint, die EU habe sich damit „in die Lunge geschossen“. Kroatiens Präsident Zoran Milanović bläst ins gleiche Horn: „Wir haben Sanktionen, die nicht funktionieren, es wird Russland nicht schaden“ sagte er und fügte hinzu: „Was passiert ist, hat uns geschadet.“

Ähnlich klingt es aus mancher ostdeutschen Landesregierung oder Österreichs Wirtschaftskammer. Manche Länder sind nur halbherzig dabei. Reeder aus Griechenland und Malta verdienen sich eine goldene Nase am Transport russischen Öls, dessen Export die EU unterbinden will. Und die Übergangsregierung des EU-Staates Bulgarien denkt darüber nach, Gazprom ins Geschäft zurückzubringen, nachdem ihre Vorgänger die Bestellungen storniert hatten.

Im Alltag der Russen sind die Folgen der Sanktionen bisher wenig zu spüren. Die Regale der Supermärkte sind voll, an Technik und Kleidung ist kein Mangel. Zwar sind westliche Produkte wie iPhones oder Autos sehr viel teurer geworden, und etliche Hersteller, bei denen viele Russen gerne einkauften, wie H&M und Ikea, haben nun geschlossen oder verkaufen ihre Restbestände vor dem endgültigen Rückzug.

Auch an Details wie Verpackungen, die plötzlich nicht mehr weiß, sondern schmutzig braun aussehen oder kaum bedruckt sind, macht sich die Isolation der russischen Wirtschaft bemerkbar, die noch keine neuen Bezugsquellen für Druckerfarbe und Papier gefunden hat. Doch angesichts der harten Sanktionen und der vielen westlichen Unternehmen, die Russland den Rücken gekehrt haben, wirkt die Lage noch erstaunlich entspannt.

Keine direkten Lieferungen aus Europa

Dabei spielen Länder wie die Türkei eine Rolle: Sie gilt als eines der wichtigsten Drehkreuze für den Transport von Waren nach Russland. Und zwar auch von solchen Gütern, die eigentlich wegen der seit Ende Februar verhängten westlichen Sanktionen nicht mehr nach Russland gelangen sollten – wie Ersatzteile für Flugzeuge. Von den Sanktionen betroffen ist ebenso Technik, die in der Raum- oder Schifffahrt, in Ölraffinerien oder für die russische Rüstung eingesetzt werden kann. Auch Luxusgüter dürfen europäische Hersteller nicht mehr nach Russland verkaufen. Vieles andere bleibt erlaubt – Waschmaschinen oder Klimaanlagen, Kleidung, Nahrungsmittel.

Da Russland auch nicht auf jene Produkte verzichten will, deren Hersteller den russischen Markt verlassen, hat die Regierung Ende März den „parallelen Import“ offiziell erlaubt – die Einfuhr von Originalwaren auf Vertriebswegen, die vom Hersteller nicht genehmigt sind. Diese Importe werden häufig über die Türkei abgewickelt.

Nach Worten des Leiters der Istanbuler Vereinigung der Exporteure von Eisen- und Nichteisenmetallen, Cetin Tecdelio­glu, ist die Türkei „Lager und Brücke“ für Russland-Exporte geworden, weil Europa nicht mehr direkt liefere. Europäische Unternehmen wollten Russland über die Türkei beliefern. „Sie wollen die Türkei als Lager und Brücke nutzen, während Russland Lieferungen aus der Türkei wünscht.“ Namen nannte er nicht, wohl aber Branchen: Kupfer, Aluminium, Küchengeräte und Maschinenbau.

Bosch-Beziehungen werden kritisch beäugt

Ein Name tauchte in türkischen Medien auf. Der von Bosch . Der deutsche Technikkonzern verkauft in China gefertigte Klimaanlagen über die Türkei nach Russland. Das bestätigte eine Sprecherin am Dienstag der F.A.Z. Der Lieferweg bestehe seit Jahren und sei in den vergangenen Monaten nicht verändert worden. Es handele sich um Lieferungen „in geringem Umfang“, die „nicht von Sanktionen betroffen“ seien.

Bosch hat anders als viele andere Betriebe seine Russlandgeschäfte nicht völlig eingestellt. Heizkessel etwa würden weiter geliefert, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung im April. Aktivitäten, die nicht von Sanktionen betroffen sind, will der Stiftungskonzern nicht einstellen, auch wenn die Geschäfte kaum ins Gewicht fallen.