Alternative zu russischem Gas : Warum der Kohle-Ausstieg wackelt

Das Ausschreibungsverfahren für den Kohleausstieg läuft noch nach Plan. Während Po­litiker nach längeren Laufzeiten für Kernkraft und Kohle rufen und erste Versorger Abschaltungen hinaus­zögern, arbeitet die Bundesnetzagentur das 2020 vereinbarte Programm ab. Es ist die inzwischen fünfte Auktion, mit der die Behörde die Be­schlüsse zum Ausstieg aus der Steinkohle umsetzt. Auch mit der Braunkohleverstromung soll nach dem Willen der Ampelkoalition „idealerweise“ 2030 Schluss sein, acht Jahre früher als nach ursprünglicher Planung. Ob dieser Fahrplan noch zu halten ist, wird mit jedem Kriegstag in der Ukraine fraglicher, weil Deutschland um seine Energielieferungen aus Russland bangen muss.

Erdgas spielt auch für die Stromversorgung eine Schlüsselrolle. Zwischen 15 und 20 Prozent des deutschen Stromverbrauchs kamen zu­letzt aus Gaskraftwerken, die wiederum ihren Brennstoff zu mehr als der Hälfte aus Russland beziehen. Da die Erdgasförderung in Europa kaum noch größere Steigerungsraten zu­lässt, müsste im Zweifel Flüssigerdgas (LNG) herbeigeschafft werden, sollten die Verbindungen mit Russland gekappt werden. An dieser Gasabhängigkeit wird sich so schnell nichts ändern, im Gegenteil. Sollten die Pläne für den Atom- und Kohleausstieg durchgezogen werden, wä­ren Erdgas und LNG in einigen Jahren der einzige Energieträger, der einspringen kann, wenn Sonne und Wind nicht mitspielen. Mehrere Dutzend neue Gaskraftwerke müssten dafür bis 2030 gebaut und verlässlich mit Brennstoff versorgt werden.

Die Steinkohleunternehmen richten sich längst darauf ein, dass ihre Anlagen länger gebraucht werden. Die Steag etwa verschiebt die geplante Umstellung ihres Steinkohlekraftwerks Herne 4 auf Erdgas auf das Frühjahr 2023. Vattenfall wiederum hat angekündigt, den Rückbau des Hamburger Kraftwerks Moorburg zu stoppen. Es ist eine Zeitenwende, denn das Ende der Steinkohle schien durch steigende Kosten für CO 2 -Zertifikate und die Ökostromkonkurrenz längst besiegelt.

Kohleversorgung wird teurer

Die Bundesnetzagentur musste so­gar einen Teil der geplanten Still­legungen blockieren, weil betriebswirtschaftlich nicht mehr rentable Kraftwerke schon vor dem Krieg für die Netzsicherheit benötigt wurden. Selbst Anlagen, die in den Ausschreibungen einen Zuschlag bekommen haben, können als „systemrelevant“ eingestuft werden. Diese Anlagen pro­duzieren nicht mehr für den Markt. Sie müssen aber in Betriebsbereitschaft gehalten werden, um bei Bedarf einspringen zu können. Ak­tuell stehen dafür Steinkohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von gut 3600 Megawatt zur Verfügung. Das entspricht beinahe der Leistung der drei noch laufenden Kernkraftwerke. Damit die Vorsorge nicht ins Leere läuft, müssen allerdings andere Be­zugsquellen für Kraftwerkskohle her, die bisher ebenfalls zur Hälfte aus Russland kommt. Ausweichmöglichkeiten gibt es genug, doch dürfte die Kohleversorgung deutlich teurer werden.

Rund ein Zehntel des Stroms kam voriges Jahres aus der Steinkohle, doppelt so viel steuerte die Braunkohle bei. Obwohl besonders klimaschädlich, rückt sie als einziger heimischer Brennstoff für die Versorgungssicherheit wieder in den Fokus – und mit ihr der (Noch-)Braunkohlekonzern RWE, der die größte An­fangslast beim Kohleausstieg zu schultern hat.

Schon Ende des Mo­nats steht die nächste Schließung an, drei weitere Kraftwerke folgen noch in diesem Jahr. So wirkt es wenig er­staunlich, dass sich RWE – anders als Eon und EnBW – gegen eine Verlängerung der Atomlaufzeiten sperrt und trotz seiner ehrgeizigen Pläne für den Ausbau der erneuerbaren Energien die Kohle als Notlösung favorisiert. Technisch wäre es kein Pro­blem, die Anlagen in Betrieb zu halten, auch der Nachschub aus dem Ta­gebau ist vorläufig gesichert.

Notfallreserven in zehn Tagen aktiviert

Aber so groß ist die Not noch nicht. Stattdessen könnten weitere Braunkohlekraftwerke in die be­reits 2016 eingeführte „Sicherheitsbereitschaft“ verschoben werden, um sich für mögliche Engpässe zu wappnen. Diese von den Stromkunden mitbezahlte, aber noch nie ge­nutzte Reserve umfasst derzeit drei RWE-Blöcke und zwei große Kraftwerke in der Lausitz. Die Meiler sind nicht am Netz, sie müssen aber binnen zehn Tagen in der Lage sein, Strom zu liefern.

Diese Notfallreserve zu vergrößern wäre nach Lage der Dinge ein pragmatischer Ausweg, um sich auf drohende Engpässe vorzubereiten. Für den Klimaschutz allerdings wä­re es die schlechteste aller Lösungen, müssten die Braunkohlemeiler wieder angeworfen werden.