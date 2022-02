Krieg um die Ukraine : Warum sich die Schweiz den EU-Sanktionen nur halbherzig anschließt

Die Schweiz verurteilt den Einmarsch Russlands in die Ukraine auf das Schärfste, schließt sich den Sanktionen der EU aber nur halbherzig an. Der Bundesrat, wie die Regierung in Bern heißt, konzentriert sich weiterhin darauf, dass die Schweiz nicht als Umgehungsplattform für die von der EU erlassenen Sanktionen dienen kann.

Dies bekräftigte der Bundesrat am Donnerstagnachmittag im Anschluss an eine Sondersitzung. Auf dem Feld der Finanzsanktionen gegenüber bestimmten Personen bedeutet das, dass die seit 2014 bestehenden Maßnahmen verschärft werden, wie es auf einer Pressekonferenz hieß. Allerdings beschloss der Bundesrat zugleich, keine Konten von russischen Amtsträgern einzufrieren, die in der EU mit Sanktionen belegt wurden.

Die Schweizer gehen im Prinzip denselben Weg wie nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014. Damals wie heute begründet der Bundesrat seinen verhaltenen außenpolitischen Kurs mit der politischen Neutralität der Schweiz. Außerdem verweist man in Bern auf die traditionelle Rolle des Landes als Vermittler in internationalen Konflikten, für die eine allzu starke Parteinahme abträglich wäre.

Fast 28 Milliarden Franken Direktinvestitionen in Russland

Rein rechtlich haben die zahlreich angekündigten Sanktionen anderer Staaten gegenüber Russland keine Wirkung in der Schweiz. Sie wären nur bindend, wenn der UN-Sicherheitsrat sie erließe. Aber einen solchen Beschluss wird es wegen des Vetorechts der Russen in diesem Gremium nicht geben. Die Schweiz kann die Sanktionen ihrer westlichen Handelspartner aber freiwillig übernehmen oder auch eigene Zwangsmaßnahmen wie Güter- und Dienstleistungsembargos, Finanzsanktionen und Einreiseverbote verhängen.

Die vergleichsweise passive Haltung des Bundesrats in Sanktionsfragen dürfte zu einem bedeutenden Teil mit wirtschaftlichen Interessen zu tun haben. Die Schweizer Direktinvestitionen in Russland lagen Ende 2020 bei fast 28 Milliarden Franken. Zum gleichen Zeitpunkt waren knapp 16 Milliarden Franken russischer Gelder in der Schweiz investiert. Die Schweiz ist für russische Unternehmen eine wichtige Drehscheibe im Rohstoffgeschäft und für Oligarchen ein gern gewählter Aufenthaltsort.

Gemäß dem im vergangenen Sommer von der Schweizer Botschaft in Moskau veröffentlichten „Wirtschaftsbericht Russland“ laufen rund 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels über die Finanzdienstleistungszentren Genf, Zug, Lugano und Zürich. Aus diesem Grund unterhielten die bedeutendsten russischen Energie- und Rohstoffunternehmen sowie namhafte Kreditinstitute eine Niederlassung in der Schweiz. Tatsächlich haben unter anderem Gazprom, Rosneft, Lukoil und Rusal sowie die Sberbank als größte russische Bank Ableger in der Eidgenossenschaft. „Die Stabilität, Rechtssicherheit und Neutralität des Standorts Schweiz sind Entscheidungskriterien für russische Investoren, wobei insbesondere der letzte Punkt im Zuge der geopolitischen Spannungen noch an Bedeutung gewonnen hat“, heißt es in dem Bericht, der damit indirekt die Passivität des Landes bei Sanktionen zum Standortvorteil erhebt.

Reiche Russen lassen sich auch gerne in der Schweiz nieder

Die Botschaft betont zudem, dass die Schweiz für wohlhabende Russen schon seit Jahren der mit Abstand wichtigste Auslandsplatz für die Anlage ihrer Vermögen sei. Demnach erreichten die privaten Nettotransfers 2020 mit 2,5 Milliarden Dollar ein Fünfjahreshoch.

Reiche Russen lassen sich auch gerne in der Schweiz nieder – so wie Gennadi Timtschenko. Der 69 Jahre alte Oligarch und enge Vertraute von Wladimir Putin lebt in einer luxuriösen Villa in Cologny am Genfer See. Das Schweizer Magazin „Bilanz“ schätzte sein Vermögen Ende 2020 auf 12 bis 13 Milliarden Franken. Timtschenko gehören größere Anteile des Gaskonzerns Novatek und der Petrochemie-Gruppe Sibur. Die britische Regierung hat Timtschenko am Dienstag auf ihre Sanktionsliste gesetzt und angekündigt, dessen Vermögen im Vereinigten Königreich einzufrieren. Der Milliardär verdankt Putin seinen steilen beruflichen und finanziellen Aufstieg im russischen Ölgeschäft. Seine Tochter Ksenia ist mit Gelb Frank verheiratet, dem Sohn von Putins ehemaligem Transportminister. Ähnlich wie die Oligarchen in London versucht auch Timtschenko, sein Ansehen in der Schweiz mit allerlei Wohltaten aufzupolieren: Über seine Neva-Stiftung in Genf fördert er eine Vielzahl von Kultur- und Sportveranstaltungen.

In seiner Wahlheimat hatte der Putin-Freund bislang nichts zu befürchten. Seinem Landsmann Viktor Wekselberg ging es da vor ein paar Jahren anders. Der Unternehmer, der sich durch die Beteiligung an bekannten Schweizer Industrieunternehmen wie Oerlikon und Sulzer einen Namen gemacht hat, landete 2018 auf der Sanktionsliste der Amerikaner. Obwohl die Schweizer Regierung auch in diesem Fall nicht nachzog, kam Wekselberg in die Bredouille. Denn seine Schweizer Banken schlugen ihm die Tür vor der Nase zu – aus Angst, ihrerseits indirekt gegen die erlassenen Bestimmungen aus Amerika zu verstoßen.

Auch bei den internationalen Sanktionen gegen Iran stellten sich die Finanzhäuser seinerzeit flugs auf die Seite Washingtons, um nicht Gefahr zu laufen, den Zugang zum wichtigen amerikanischen Finanzmarkt zu verlieren. In der Nacht zum Donnerstag verhängte der amerikanische Präsident Joe Biden Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG im schweizerischen Zug. Geschäfte mit dem Betreiber der umstrittenen Gaspipeline müssen binnen einer Woche beendet werden. Dieser Forderung werden involvierte Schweizer Banken gewiss nachkommen.