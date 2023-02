Bereits seit Ende letzten Jahres darf kein russisches Rohöl mehr in die Europäische Union importiert werden, seit Anfang Februar steht auch Diesel aus Russland auf der Sanktionsliste der EU. Die Zahl der möglichen Abnehmer für die flüssigen Brennstoffe ist dadurch rapide zurückgegangen. Insgesamt schwimmen derzeit etwa 1,9 Millionen in Schiffen verladene Barrel Diesel auf hoher See, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das ist so viel, wie seit Oktober 2020 nicht mehr. Dies deute darauf hin, dass zahlreiche Schiffe russische Häfen ohne Ziel und Käufer verlassen haben.

Grund für die fehlenden Abnehmer seien jedoch nicht nur die Sanktionen, auch der ungewöhnlich warme Winter sorge für eine sinkende Nachfrage des Brennstoffs. Dabei wurde noch zu Beginn des Winters befürchtet, dass Diesel und Heizöl in der EU aufgrund der Sanktionen gegen Russland knapp werden könnten. Während zahlreiche europäische Raffinerien daraufhin ihre Produktion erhöhten, sicherten sich Lieferanten bereits vor dem Import-Stopp riesige Mengen an Brenn- und Kraftstoff.

Sollten Moskaus mobile Kraftstofflager auf hoher See noch voller laufen, könnte sich dies auch auf die Produktion von Rohöl auswirken, mit der Russland bereits ein zweites Kriegsjahr in der Ukraine finanziert.