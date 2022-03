Ukrainekrieg : Japan bleibt beim Gas und Öl Russland treu﻿

Am Mittwoch wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoschalte vor dem japanischen Parlament um weitere Hilfe im Kampf gegen die russische Invasion bitten. Japan hat im Kreis der Siebenergruppe die Sanktionen gegen Russland entschlossen mitgetragen. Doch wenn es um russische Öl- und Gaslieferungen geht, will die Regierung sich auf Sanktionen nicht einlassen. Die japanischen Handelshäuser folgen dieser Linie. Die Beteiligungen an Öl- und Gasprojekten auf der russischen Insel Sachalin stehen nicht zur Disposition.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Eine der größten Sorgen der Regierung in Tokio dabei ist, dass China die japanischen Interessen übernehmen könnte, falls das Land sich aus Öl- und Gasprojekten in Russland zurückziehe. „Wenn Japan seine Anteile aufgibt, werden China oder Indien diese sofort übernehmen“, sagt Taisuke Abiru, ein Russland-Spezialist der Sasakawa Peace Foundation in Tokio. Russland werde in einem solchen Fall ”keine Schmerzen spüren“, sagte Wirtschaftsminister Koichi Hagiuda einem Parlamentsausschuss. Somit sei ein Ausstieg Japans aus den Projekten bedeutungslos. Das Unbehagen gründet auch in der Abneigung, Russland und China die Rohstoffversorgung in Nordostasien zu überlassen.