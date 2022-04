Für die Ukraine : Forscher präsentieren einen Wiederaufbauplan

Der Krieg in der Ukraine ist noch lange nicht beendet, das Ausmaß der Zerstörung und die Umstände, unter denen Frieden möglich ist, sind noch nicht absehbar. Dennoch haben acht namhafte Ökonomen schon jetzt einen Aktionsplan für den Wiederaufbau des Landes vorgelegt. Man könne sich schon jetzt darüber Gedanken machen, welche Prinzipien und Prioritäten dabei zu verfolgen seien, schreiben die Ökonomen in einer unter dem Dach des Centre for Economic Policy Research (CEPR) am Donnerstag veröffentlichten Analyse.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Zu den Autoren zählen die frühere „Wirtschaftsweise“ und heutige CEPR-Präsidentin Beatrice Weder di Mauro, Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff und Barry Eichengreen (University of California). In dem Aufbauplan gehen die Forscher von einem Wirtschaftseinbruch in der Ukraine von mindestens 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Etwa ein Drittel der Weizenfelder werde in diesem Jahr nicht bewirtschaftet, ebenso hoch sei der Anteil der Arbeitskräfte, die ihren Wohn- und Arbeitsort verlassen hätten. Die Forscher sehen dennoch ein Fundament, auf das sich aufbauen lasse. „Trotz der massiven wirtschaftlichen Störungen und der zunehmenden fiskalischen Herausforderungen sind die staatlichen Funktionen weitgehend funktionsfähig“, schreiben die Ökonomen in dem 31-seitigen „Blueprint“.

Drei Phasen der Hilfeleistungen

Schon nach etwas mehr als einem Monat Krieg beziffern die Fachleute die in der Ukraine benötigten Hilfen aus Europa und anderen Ländern auf 200 bis 500 Milliarden Euro. Drei Phasen der Hilfeleistung seien zu unterscheiden. In der Notfallphase, die möglichst rasch beginnen und etwa ein halbes Jahr andauern müsse, soll es darum gehen, die Menschen vor noch Schlimmerem zu beschützen. „Humanitäre Hilfe muss schnellstens geleistet werden, um die Grundbedürfnisse zu decken, eine Hungersnot zu vermeiden und eine weitere Abwanderung von Menschen aus der Ukraine zu verhindern“, heißt es in dem Papier. Lebensmittel, Treibstoff und medizinische Hilfsgüter müssten in die betroffenen Gebiete geliefert werden.

In der zweiten, etwa zwei Jahre andauernden Phase soll den Forschern zufolge der Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur im Vordergrund stehen. Darunter verstehen sie nicht nur Brücken und Stromleitungen, sondern beispielsweise auch, dass die ukrainische Notenbank wieder wirksam arbeiten und die Inflation begrenzen kann. In der dritten Phase müsse es schließlich darum gehen, die Grundlage für eine prosperierende Wirtschaft zu legen. Als ersten Punkt nennen die Forscher einen Beitritt zur Europäischen Union. Die Aussicht auf den Beitritt sei ein wichtiger Anreiz, um Korruption zu bekämpfen und den Rechtsstaat zu stärken.

Mehr zum Thema 1/

Damit dieser Aufbaupfad beschritten werden kann, schlagen die Forscher vor, eine eigenständige, von der EU autorisierte Agentur „mit weitreichender Autonomie zur Koordinierung und Verwaltung von Hilfs- und Wiederaufbauprogrammen“ einzurichten. Zudem solle die Hilfe erst einmal in Form von Zuschüssen, nicht in Form von Krediten fließen, die das Land schnell überfordern könnten. Die Forscher erinnern: „90 Prozent der Auszahlungen des Marshallplans waren Zuschüsse.“