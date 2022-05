Geplante Sanktionen : EU-Staaten ringen um Ölembargo gegen Russland

Aktualisiert am

Druschba, also Freundschaft: So wurde die Ölleitung von Russland nach Deutschland zu Zeiten der Sowjetunion und der DDR getauft. Bild: dpa

Die Europäische Union will auf Öllieferungen aus Russland verzichten, auch EU-Politikerin Barley spricht sich für eine unabhängigere Energieversorgung aus. Doch viele Mitgliedsländer sind so stark abhängig, dass sie Zugeständnisse fordern. Am Sonntag wollen sie weiter verhandeln.