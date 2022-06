UNCTAD-Bericht : Ukrainekrieg bremst Investitionen rund um die Welt

Die globalen Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (FDI) haben sich im vergangenen Jahr von ihrem Einbruch wegen der Corona-Krise erholt. Doch der Ukrainekrieg könnte die Investitionen in diesem Jahr schon wieder ausbremsen, warnt die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (Unctad) in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Das globale Umfeld für internationale Investitionen habe sich mit der russischen Invasion in der Ukraine „dramatisch verändert“, sagte Unctad-Generalsekretärin Rebeca Grynspan. Es sei daher davon auszugehen, dass die FDI-Ströme im Jahr 2022 „rückläufig sein oder bestenfalls stagnieren werden“.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Im Jahr 2021 waren die Investitionen noch um 64 Prozent auf 1,58 Billionen Dollar gewachsen – und kehrten damit auf ihr Niveau vor der Corona-Krise zurück. Grund dafür waren laut dem Bericht der boomende Markt für grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen (M&A) und ein rasches Wachstum der internationalen Projektfinanzierung aufgrund der günstigen Finanzierungsbedingungen und der großen Infrastrukturpakete, die in vielen Ländern als Reaktion auf die Corona-Krise geschnürt wurden.

Im Ländervergleich waren wie in den Jahren zuvor die USA der größte Empfänger. Die Geldzuflüsse stiegen zudem kräftig von 151 Milliarden Dollar auf 367 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Auf den Plätzen danach folgen China, Hongkong, Singapur und Kanada. Deutschland rutschte vom siebten auf den elften Platz, wenngleich sich die Zuflüsse von 31 Milliarden Dollar auf 65 Milliarden Dollar mehr als verdoppelten. Zwar profitierten alle Regionen von der Erholung, doch ging der Anstieg zu drei Vierteln auf das Wachstum der Zuflüsse in den Industrieländern zurück. Dort kletterten die FDI auf 746 Milliarden Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2020. Die Entwicklungsländer konnten lediglich einen Zuwachs um 30 Prozent auf 837 Milliarden Dollar verbuchen.

Krise dürfte vor allem Entwicklungsländer treffen

Für strukturschwache, gefährdete und kleine Volkswirtschaften stiegen die Zuflüsse laut dem Bericht sogar nur um 15 Prozent auf 39 Billionen, der Anteil am globalen Gesamtvolumens sank von 3,5 Prozent im Jahr 2020 auf 2,5 Prozent. Zudem sind in diesen Ländern durch die Pandemie die Investitionen in Sektoren, die für die UN-Nachhaltigkeitsziele relevant sind – insbesondere Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung –, im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Global konnten die Investitionen in nachhaltige Projekte zwar wieder kräftig zulegen, der größte Teil entfiel jedoch auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Mehr zum Thema 1/

Auch die aktuelle Krise dürfte vor allem die ärmeren Länder treffen. Die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, die durch die Corona-Lockdowns in China gestörten Lieferketten und die steigende Zinsen könnten die ausländischen Direktinvestitionen in diesem Jahr „erheblich unter Druck setzen“ warnt Unctad. „Der fiskalische Spielraum wird sich in vielen Ländern erheblich verringern, insbesondere in öl- und nahrungsmittelimportierenden Entwicklungsländern.“

Schon zu Beginn des Jahres stehen gab es erste Anzeichen der Schwäche. Die Ankündigungen zur Errichtung neuer Produktionsstätten etwa, sogenannte Greenfield-Investitionen, gingen laut Unctad nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal um 21 Prozent zurück, grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen sanken um 13 Prozent und internationalen Projektfinanzierungen gingen um 4 zurück.