Folgen des Ukraine-Kriegs : Kanzleien zwischen Geschäft und Moral

Angesichts des Ukrainekriegs hat die Debatte über die Beratung russischer Unternehmen auch die deutsche Anwaltschaft erreicht. Neben angelsächsischen Großkanzleien waren es auch deutsche Sozietäten, die nach dem Zusammenbruch der damaligen Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre eigene Büros in Russland und der Ukraine eröffneten. Erst vor wenigen Wochen hat sich Noerr nach 28 Jahren aus Moskau zurückgezogen. Wegen der „geänderte Marktbedingungen“ sei man zur Überzeugung gelangt, dass künftig eine Kooperation die sinnvollste Lösung sei, sagte Ko-Sprecher Thorsten Fett im Januar.

Für Noerr war es eine wirtschaftliche Entscheidung, kein damit verbundenes Statement. Das liefert die Großkanzlei auf ihrem Twitterprofil. „Als Anwaltskanzlei sind wir einer rechtsstaatlichen, internationalen Ordnung verpflichtet“, verurteilt die Kanzlei den Angriffskrieg aufs Schärfste. Hört man sich unter Wirtschaftskanzleien um, wollen viele bestehende Mandate ruhen lassen und neue Anfragen ablehnen. Was in einigen Monaten gilt, will nahezu keiner offen sagen.

„Kann so nicht weitergehen!“

Einer der wenigen, die Position beziehen, ist José Campos Nave, als Geschäftsführender Partner des Rechtsberatungsarms von Rödl auch das Russland-Geschäft mitverantwortet. „„Es kann so nicht weitergehen! Wir können als Branche nicht über Nachhaltigkeit und ESG reden und keinerlei Konsequenzen aus dem Krieg für unsere Arbeit ziehen“, sagt Campos Nave. „Neue Mandate für russische Unternehmen nehmen wir grundsätzlich nicht mehr an.“ Zudem will Rödl, mit Standorten in Moskau und St. Petersburg vertreten, ihre laufenden Geschäftsbeziehungen genau auf Hintermänner und mögliche Sanktionen überprüfen.

Natürlich gebe es für deutsche Rechtsanwälte Konfliktfelder, bestätigt André Haug, Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer (Brak): „Man muss die Sanktionspakete im Blick haben, auch wenn die Rechtsdienstleistung selbst nicht Gegenstand einer Sanktion ist.“ Haug, der zugleich der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe als Präsident vorsteht, weist darauf hin, dass die Maßnahmen in erster Linie die Unternehmen und Personen auf den Sanktionslisten der EU, der Briten und Amerikaner treffen.

Strafrechtliches Risiko

Im Gespräch redet Haug daher vor allem von einer „mittelbaren Verantwortung“ jedes Anwalts, seine eigene Strafbarkeit zu prüfen. „Jeder Verstoß gegen die Sanktionen kann in Deutschland als Straftat oder Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Als Anwalt kann man Beihilfe dazu leisten.“ Sollte es zu einem Vorwurf kommen, läge es zunächst allerdings an den Staatsanwaltschaften, diesen aufzuklären. Berufsrechtliche Verfahren würden laut Haug hintenanstehen. Zuständig für die jeweiligen Prüfungen eines „berufsrechtlichen Überhangs“ seien dann die jeweiligen Rechtsanwaltskammern.

Die Berufsordnung der Rechtsanwälte sieht mehrere Maßnahmen vor. Haug gibt jedoch zu bedenken, dass die „mittelbare Umgehung“ von Sanktionen dort nicht erfasst ist. „Es geht dort vor allem um spezifisch berufsrechtliche Verstöße, darum, ob sich der Anwalt seines Berufs würdig erweist – ist das nicht so, muss er auch mit Konsequenzen rechnen.“ Es gibt keinen Kontrahierungszwang, jeder Anwalt kann ein Mandat annehmen oder es ablehnen.

„Wir erwarten, dass sich ein deutscher Anwalt an Recht und Gesetz hält“, betont Haug. Aktuell sehe man keinen Anlass für Hinweise. Es gebe keine Beispiele dafür, dass sich hierzulande „jemand auf dünnem Eis“ bewege. Auch an die 4600 Anwälte in seinem Kammerbezirk in Karlsruhe habe es keine Vorgaben gegeben. In Köln hingegen hat es jüngst an alle Anwälte eine deutliche Erinnerung gegeben, auf die Geldströme bei Unternehmens- und Immobilientransaktionen zu achten. So gibt die Kammer den Aufruf der Financial Intelligence Unit (FIU) wieder, die als Zentralstelle den Verdachtsmeldungen von Geldwäsche nachgeht. „In Anbetracht dieser besonderen Sanktionslage bittet die FIU, die sich entwickelnde Rechtslage sorgfältig zu verfolgen und die daraus folgenden Vorgaben entsprechend zu beachten“, heißt es auf der Website. Anwälte müssen nun bei allen Verdachtsfällen von Geldwäsche oder Terrorfinanzierung den Sanktionstatbestand benennen und einen bestimmten Indikator benennen. Trotz der aktuellen Prominenz sei es aber für Anwälte kein neues Thema, sagt Brak-Vizepräsident Haug.

Notaren sind Hände gebunden

Größere Auswirkungen entfalten die Sanktionen für die Berufsgruppe der Notare. In den sozialen Netzwerken ist von einem „umfassenden Beurkundungsverbot“ die Rede. Um hierzulande Immobilien zu erwerben, braucht es eine notarielle Beurkundung. Sind an der Transaktion staatsnahe russische Unternehmen oder Oligarchen beteiligt, besteht nach Auffassung von Juristen eine unmittelbare Rechtsdienstleistung, mit der die Sanktionen umgangen werden.

Es habe vergangene Woche eine Rundmail zu den Wirtschaftssanktionen an die Notare gegeben, bestätig ein Sprecher der Bundesnotarkammer auf Nachfrage. Es bestehe ein Beurkundungsverbot für den Fall, wenn eine auf der Sanktionsliste geführte Person beteiligt ist. „Es ist dann unerheblich, wo diese Person ihren Wohnsitz hat“, betont der Sprecher. Zudem könne in solchen Fällen eine Meldepflicht an die FIU bestehen. Denn unter Umständen sei bei solchen Personen auch die Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz erforderlich.