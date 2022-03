Ukraine-Krieg : Wovon ein Ölembargo gegen Russland abhängt

Aktualisiert am

Die Ankündigung des amerikanischen Außenministers Anthony Blinken, die Sanktionierung der Öllieferungen aus Russland zu prüfen, hat den Ölpreis auf ein Zwölf-Jahres-Hoch getrieben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg am Montag im frühen Handel um bis zu knapp 18 Prozent auf 139,13 Dollar. Das Rekordniveau von fast 150 Dollar aus dem Sommer 2008 liegt damit nicht mehr allzu weit entfernt. Blinken hatte am Sonntag im Interview mit CNN gesagt, die USA würden einen Bann in „aktiven Gesprächen“ mit ihren europäischen Partnern analysieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wendet sich allerdings gegen einen Importstopp. Die Versorgung Europas mit Energie könne im Moment nicht anders gesichert werden, sagte Scholz. Europa habe Energielieferungen aus Russland „bewusst“ von Sanktionen ausgenommen. „All unsere Schritte sind so gestaltet, dass sie Russland empfindlich treffen und dauerhaft durchhaltbar sind.“

Ölsanktionen werden jetzt geprüft, weil die bisherigen Sanktionen Russland Schlupflöcher lassen, den Vormarsch der Russen nicht stoppen und es für den Westen angesichts der Bilder aus der Ukraine immer schwerer zu rechtfertigen ist, mit Käufen von Energierohstoffen die russische Kriegskasse zu füllen. Frontstaaten bauen zudem Druck auf: Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte, die Importe finanzierten die russische Militäroperation. „Wir dürfen nicht Öl und Gas mit dem Blut der Ukraine bezahlen.“

Können Venezuela und Saudi-Arabien einspringen?

Ein Ölembargo würde Russland härter treffen als ein Lieferstopp für Gas. Das Land hatte 2021 für rund 180 Milliarden Dollar Öl und Petroleum-Produkte ausgeführt und für 60 Milliarden Dollar Gas. Im russischen Staatshaushalt sind die Steuer- und Zolleinnahmen fünfmal so hoch wie Erlöse aus Gasexporten. Insgesamt wird ein Drittel des russischen Budgets mit Erlösen aus Öl- und Gasausfuhren gedeckt.

Für die europäische Wirtschaft wäre ein Ölbann überdies leichter zu verkraften als ein Gasembargo, sagte der Wiener Ökonom Gabriel Felbermayr. Der globale Ölmarkt sorge dafür, dass die Lasten weniger ungleich verteilt seien. Die Wirksamkeit eines Ölembargos hängt allerdings von der Einigkeit potenzieller Abnehmer ab. Felbermayr fürchtet, dass russisches Öl nach China und Indien abfließen könnte. „Hier muss der Westen mit sekundären Sanktionen arbeiten, wie das schon, teilweise zum Ärger Europas, im Fall des Iran gemacht wurde.“ Allerdings haben von dem Mittel sekundärer Sanktionen bisher nur die Vereinigten Staaten Gebrauch gemacht. Damit werden Länder sanktioniert, die mit gebannten Ländern Geschäfte machen.

Röttgen: „Finanziell austrocknen“

Die Europäische Union arbeite mit Hochdruck an einem vierten Sanktionspaket, ein Ölembargo sei allerdings nicht Teil davon, hieß es in Brüssel. Auf der Liste steht eher ein Einfrieren der Zentralbankreserven von Belarus und weitere Schritte gegen russische Staatsunternehmen. Dass die EU zunächst auf ein Ölembargo verzichte, sei mit Washington abgestimmt, sagen Diplomaten. Wenn die USA, Japan, Kanada und die EU gleichzeitig ein Embargo verhängten, werde der Ölpreis enorm unter Druck geraten. Zudem könne das zum Kollaps ganzer Staaten in Asien, Afrika und Südamerika führen.