Den Krieg gewinnen, den Frieden verlieren? In Kiew wächst die Sorge, Millionen Geflüchtete als Arbeitskräfte an die EU zu verlieren. Es gibt aber ein Gegenrezept.

Kein Land in Europa beherbergt, gemessen an der Zahl seiner Bewohner, so viele ukrainische Flüchtlinge wie die Tschechische Republik. Gut ein Zehntel der Ende 2022 laut Eurostat in der EU gemeldeten Flüchtlinge waren in Tschechien: 432.000. Fast halb so viele wie in Deutschland und Polen, obwohl das Land nur rund 10,5 Millionen Einwohner hat.

In Tschechien hatten Ende Januar nach amtlichen Daten 94.000 Ukrainer eine bezahlte Arbeit, allein 15.000 in der Region Pilsen (Plzeň). Für Regionalpräsident Rudolf Špoták ist das ein Glück. Schon jetzt sei die Arbeitslosenquote in der wirtschaftlich boomenden Industrieregion an der Grenze zu Deutschland mit 3 Prozent eine der niedrigsten in Tschechien, sagt er. Da kommen die Ukrainer wie gerufen. Er hofft denn auch, „dass die Hälfte bleibt“.

Špotáks Hoffnung ist Andriy Pyshnyys Albtraum. Pyshnyy ist Gouverneur der ukrainischen Notenbank, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen der Völkerwanderung befasst. Pyshnyy ist dankbar, dass die EU seinen Landsleuten Zuflucht, Hilfe und Arbeit bietet. Aber er sieht das auch mit „gemischten Gefühlen“.

Denn viele Geflüchtete könnten bleiben, wo sie sind, nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Die würden beim Wiederaufbau fehlen. „Wir könnten die Besten der Besten verlieren“, warnte Pyshnyy unlängst in einer Videokonferenz. „Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Leute zurückbekommen, wir brauchen sie hier.“

Je länger der Krieg dauert, desto mehr Leute werden sesshaft

Tatsächlich denkt ein großer Teil der Geflüchteten darüber nach, im Gastland zu bleiben, auch wenn die Mehrheit beteuert, zurückgehen zu wollen, sobald der Krieg vorbei ist. Eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte ergab unlängst, dass jeder vierte Flüchtling aus der Ukraine langfristig in Deutschland bleiben will.

Das Kiewer Zentrum für Wirtschaftsstrategie (CES) hat die Gründe dafür und die Folgen erforscht. Der Krieg spielt eine wichtige Rolle. Je länger er dauere, desto mehr Leute suchten sich im Ausland eine Arbeit, würden sesshaft. Je jünger sie seien, desto anpassungsbereiter und -fähiger seien sie. Auch schätzten manche Eltern die Entwicklungschancen ihrer Kinder im Ausland besser ein. Sie seien deshalb bereit, vorübergehende Unannehmlichkeiten hinzunehmen. Hinzu komme: Wer aus den kriegszerstörten Regionen des Ostens stamme, der müsse sich auch in der Ukraine ein neues Leben aufbauen, Wohnung suchen, Arbeit finden.

In einer Modellrechnung kommen die Kiewer Ökonomen zu dem Ergebnis, dass zwischen 860.000 und 2,7 Millionen Ukrainer in Zentral- und Westeuropa bleiben könnten. Das passt zu einer Schätzung der Europäischen Zentralbank, die die Zahl der Bleibewilligen auf 25 bis 55 Prozent bezifferte.

„Ältere Menschen, Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau und diejenigen, die vor dem Krieg gearbeitet haben, kehren eher zurück“, schreiben die Kiewer CES-Forscher. Die Gebildeteren blieben im Westen. Das würde die Ukraine umso härter treffen.

Deutsche Wirtschaftsvertreter loben das Fachkräftepotential

In Befragungen an der Grenze hätten 66 Prozent der Flüchtlinge, die allermeisten sind Frauen mit Kindern, angegeben, einen höheren Bildungsabschluss zu besitzen, sagt Pyshnyy. Das sei ein hoher Wert, nicht nur gemessen an den durchschnittlich 29 Prozent in der Ukraine, sondern auch an jenen 33 Prozent der EU-Bürger, die über eine höhere Qualifikation verfügten.