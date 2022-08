Aktualisiert am

Regierung hebt Prognose an : Ukraine erntet mehr Getreide – aber wohin damit?

Die ukrainische Regierung hebt die Ernteprognose um zehn Prozent an – bis zu 67 Millionen Tonnen Getreide werden erwartet. Jetzt müssen nur noch die Exportwege offen bleiben.

Die erfolgreiche Passage eines ersten mit 26.000 Tonnen Getreide beladenen Frachtschiffs aus den seit Ende Fe­bruar kriegsbedingt blockierten Ukrainehäfen hat Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage geweckt: in den Empfängerländern in Afrika und des Nahen und Mittleren Osten wegen der angespannten Preis- und Versorgungslage und in der Ukraine wegen der überquellenden Silos zu Beginn der neuen Erntesaison und der angespannten Finanzlage des wegen der hohen Kriegskosten auf Deviseneinnahmen angewiesenen Staatshaushaltes. Doch zeigen sich schon neue Hürden.

Der Wasserstand im Donaudelta ist wegen stark verringerter Zuflüsse so weit gesunken, dass die dort am Transport aus der Ukraine vor allem in den rumänischen Seehafen Constanța beteiligten Frachtschiffe nicht mehr voll beladen werden können. Wegen des überraschend früh eingetretenen Niedrigwasserstands könnten die Schiffe nur 1000 statt 1500 Tonnen laden, „was sich negativ auf den Umfang des Frachtverkehrs auswirkt“, berichten die Experten von Hellenic Shipping News Worldwide. Rumänien und der Hafen Constanța sind bisher die wichtigste Exportroute für ukrainisches Getreide gewesen.