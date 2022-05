Uiguren in China : Schockierende Bilder und vertiefende Geschäfte

Die Bilder aus Chinas Westen, die von Servern chinesischer Sicherheitsbehörden stammen sollen, sind schwer zu ertragen. Auf einem Foto blickt ein blasses Mädchen angsterfüllt seine Bewacher an. Ihr Name: Rahile Omer, angehörig der Volksgruppe der Uiguren, bei Verbringung in ein Gefängnis in der muslimisch geprägten Region Xinjiang erst 15 Jahre alt.

Auf einem anderen Bild sitzt ein Uigure vor chinesischen Polizisten in einem Folterstuhl. Auf einem weiteren sind zehn schwer bewaffnete Sicherheitskräfte zu sehen. Gegen wen die Chinesen ihre Sturmgewehre und Schlagstöcke erheben, dokumentiert das zweite Foto der Szene: zwei am Boden kniende Männer, über den Köpfen schwarze Kapuzen, die Hände gefesselt in Ketten.

Das wahre Gesicht

„Schockierend“ findet Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Bilder, die am Dienstag von einer Gruppe internationaler Medien veröffentlicht wurden. Dass Chinas Regierung unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung an der Minderheit der Uiguren systematische Menschenrechtsverletzungen begeht, ist bekannt. Menschenrechtshochkommissarin Michelle Bachelet ist aus diesem Grund seit Montag in Peking und will weiter nach Xinjiang reisen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in der Region zeitweise eine Million Uiguren in Gefängnissen und Umerziehungslagern gefangen gehalten worden sind.

Doch die neuen Fotos und Daten, die dem deutschen Anthropologen und langjährigen Xinjiang-Beobachter Adrian Zenz zugespielt worden sind, zeigen erstmals in großer Genauigkeit von Chinas Behörden selbst dokumentierte Identitäten, Schuldvorwürfe und Haftbedingungen der eingesperrten Uiguren. Von denen sind manche im Teenageralter, manche über 70 Jahre alt. Viele sind den Angaben nach wegen „terroristischer Aktivitäten“ zu extrem langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie gebetet oder ein Fitnessstudio besucht haben sollen. Die Behauptung der chinesischen Führung, es handele sich in Xinjiang um „Berufsausbildungslager“, lässt sich damit nicht mehr halten.

Vor allem in der westlichen Welt verstärken die Bilder den Eindruck, die zweitgrößte Wirtschaft zeige dieser Tage ihr wahres Gesicht. Erst wollte Chinas Regierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht von Moskaus Seite weichen. Dann zeigte die Diktatur im seit acht Wochen anhaltenden Lockdown in Schanghai, wie brutal sie selbst im wichtigsten Wirtschaftszentrum mit der Bevölkerung umgeht, die dort anders als in Xinjiang zur Elite des Landes zählt.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos warnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag den Westen, langfristige Sicherheitsbedürfnisse auf dem Altar wirtschaftlicher Interessen zu opfern. „Freiheit ist wichtiger als Freihandel“, sagte Stoltenberg. „Die Verteidigung von Werten ist wichtiger als die Verteidigung von Gewinnen.“ Stoltenberg kritisierte in diesem Zusammenhang das Projekt der Pipeline Nord Stream 2. Man solle aber auch an den Umgang mit China denken. Nichts spreche grundsätzlich gegen Handel mit China, aber es wäre fahrlässig, in diesem Prozess China die Kontrolle über westliche Telekommunikationsnetzwerke zu geben.

Auch in Deutschland müsse die immer engere wirtschaftliche Bindung an den größten Handelspartner China gestoppt werden, heißt es nun aus der Bundesregierung. „Samtpfötigkeit aufgrund unserer Interessen“ dürfe es nicht geben, teilte Finanzminister Lindner am Dienstag mit. Die „enorme Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt“ sei aufgrund der Berichte über die Menschenrechtsverletzungen „besonders bedrückend“. Deutschland sollte umgehend das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada ratifizieren und Gespräche „mit anderen Wertepartnern wie den USA“ aufnehmen, um Deutschlands Handelsbeziehungen zu „differenzieren“.