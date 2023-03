Es ist die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise vor 15 Jahren: Die Schweizer Großbank UBS übernimmt die krisengeschüttelte Credit Suisse – für 3 Milliarden Franken in Aktien.

Die krisengeschüttelte Credit Suisse (CS) verliert nach 167 Jahren ihre Unabhängigkeit und landet in den Armen der UBS. Der Schweizer Branchenprimus übernimmt die CS im Weg eines Aktientauschs zum Preis von 3 Milliarden Franken. Darauf haben sich die Beteiligten nach ebenso intensiven wie hektischen Verhandlungen unter Federführung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) sowie der Schweizer Regierung am Sonntagabend geeinigt.

Die fusionierte Bank werde ein Vermögen von mehr als 3,4 Billionen Dollar verwalten. „Diese Akquisition ist attraktiv für UBS-Aktionäre, aber klar ist – was die Credit Suisse betrifft, ist dies eine Notrettung“, erklärte Verwaltungsratschef Colm Kelleher. Er wird auch Präsident der neuen Bank, UBS-Chef Ralph Hamers der Vorstandsvorsitzende.

Kaufpreis deutlich unterhalb des Börsenwerts

Der Preis von 3 Milliarden Franken liegt deutlich unterhalb des Börsenwerts der CS von zuletzt 7,4 Milliarden Franken. Anfangs hatte die UBS nach einem Bericht der „Financial Times“ sogar nur eine Milliarde geboten, was die CS und deren Großaktionäre aber als zu niedrig abgelehnt hätten. Um etwaige Risiken für die UBS zu reduzieren, gewährt der Schweizer Staat der UBS zudem eine Garantie im Umfang von 9 Milliarden Franken zur Übernahme von potentiellen Verlusten aus bestimmten Aktiva, die die UBS im Rahmen der Transaktion übernimmt. Diese Garantie kommt laut Karin Keller-Sutter, Finanzministerin der Schweiz, nur zum Tragen, wenn allfällige Verluste der UBS eine bestimmte Schwelle überschreiten würden. Das sei so wie eine Versicherung. Die Schweizerische Nationalbank gewährt der CS und UBS zudem außerordentliche Liquiditätshilfen im Gesamtvolumen von 200 Milliarden Franken. Unter Rückgriff auf Notrecht hat die Regierung erlassen, dass es für die Übernahme keine Genehmigung der Aktionäre der beiden Banken bedarf.

Das oberste Ziel sei es gewesen, die Interessen der Schweiz zu wahren, sagte Keller-Sutter. Es gehe darum, einen Beitrag zur Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte zu leisten, den Finanzplatz Schweiz zu schützen und auch darum, die Schweizer Volkswirtschaft zu schützen. „Ein Ausfall der CS hätte gravierende volkswirtschaftliche Verwerfungen in der Schweiz und in anderen Ländern zur Folge gehabt.“ Eine Abwicklung der Bank hätte aus der Sicht von Keller-Sutter „mit ziemlicher Sicherheit eine Finanzkrise ausgelöst“. Und die Alternative eines direkten Staatseinstiegs wäre ein enormes Risiko für die Schweiz gewesen. Die Übernahme durch die UBS sei die beste Maßnahme, um das Vertrauen in die CS wiederherzustellen.

Noch am vergangenen Donnerstag hatte es so ausgesehen, als wenn die Credit Suisse zumindest noch eine Galgenfrist bekommen könnte. An jenem Tag hatte die Nationalbank der skandal- und verlustgeplagten Großbank eine Liquiditätsspritze von 50 Milliarden Franken verabreicht, was zunächst auch den schwer gebeutelten Aktienkurs beflügelte. Doch am Freitag ging die CS-Aktie an der Börse abermals in die Knie. Und auch die Risikoaufschläge für CS-Anleihen blieben auf Rekordhöhe, was zeigt, dass im Markt weiterhin an der Zukunftsfähigkeit der Bank gezweifelt wurde. Verunsicherte Kunden zogen offenbar weiterhin in großem Stil Gelder ab.

Treibende Kraft hinter der Übernahme sind die Schweizer Notenbank und die Finma. Sie befürchteten, dass ein „Bank Run“ und ein daraus möglicherweise über kurz oder lang folgender Zusammenbruch der Credit Suisse nicht nur den Finanzplatz Schweiz stark beschädigen könnte, sondern die wegen des Kollapses der Silicon Valley Bank ohnehin angespannte Lage in der Bankenbranche zusätzlich befeuern und so das internationale Finanzsystem erschüttern könnte. Als systemrelevante Großbank mit einer Bilanzsumme von 531 Milliarden Franken und einer starken Präsenz im Investmentbanking ist die CS geschäftlich mit Finanzhäusern in aller Welt verbunden. Einzelne von denen haben am Ende der zurückliegenden Woche offenbar intern schon die Parole ausgegeben, die Geschäfte mit den Schweizern herunterzufahren.