Fahrdienst-Vermittler : Uber in Erklärungsnot

Ein Schild mit dem Logo des amerikanischen Dienstleistungsunternehmens Uber am Abholpunkt von Uber auf dem LaGuardia-Flughafen in New York. Bild: dpa

Eine Serie neuer Enthüllungsberichte hat Uber einmal mehr in die Defensive gebracht. Der amerikanische Fahrdienst wird darin als Unternehmen beschrieben, das wenig Skrupel bei seiner internationalen Expansion hatte, seine eigenen Geschäftsmethoden für illegal hielt, bei Razzien seine Computer mit einem „Kill Switch“ unzugänglich machte und eine fragwürdige Nähe zu mächtigen Politikern kultivierte.

Die Berichte berufen sich auf 124.000 interne Dokumente, die der britischen Zeitung „The Guardian“ zugespielt und von ihr mit anderen Medien geteilt worden seien, darunter auch deutschen Publikationen. Sie beziehen sich auf die Zeit zwischen 2013 und 2017, als Uber noch von Mitgründer Travis Kalanick geführt wurde. Sie passen in das Bild der Kalanick-Ära, in der Uber oft mit Skandalen auffiel. Kalanick musste 2017 zurücktreten, heute wird das Unternehmen von Dara Khosrowshahi geführt und distanziert sich ausdrücklich von Mitgründer Kalanick. Uber bestritt jetzt keine der in den Berichten geäußerten Anschuldigungen und sagte, Uber sei heute „ein anderes Unternehmen“, das keine Ausreden für „vergangenes Verhalten“ gebrauchen wolle.

Uber war berüchtigt, sich wenig um Vorschriften zu scheren, und lag regelmäßig im Streit mit Taxibetrieben, Behörden und Justiz. In den Berichten ist von umfangreichen Kampagnen die Rede, für die einflussreiche Politiker und Wissenschaftler eingespannt worden seien. So habe etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Zeit als Wirtschaftsminister zwischen 2014 und 2016 Uber mit Geheimabsprachen aktiv gefördert. Aus dem Elysée-Palast hieß es dazu am Montag, Macron habe „natürlich“ Anlass gehabt, „sich mit zahlreichen Unternehmen auszutauschen, die an dem tief greifenden Wandel der Dienstleistungen beteiligt sind“. Trotzdem gab es scharfe Kritik, etwa von Philippe Martinez, dem Chef der Gewerkschaft CGT: „An diesem Beispiel sieht man, wer die Partner von Emmanuel Macron sind, die großen Bosse.“ 

Uber soll den Berichten zufolge auch Absprachen mit dem deutschen Ökonomen Justus Haucap getroffen haben, gegen Bezahlung eine Studie und einen Zeitungsartikel zu positiven Wirkungen einer Liberalisierung des Taximarkts zu erstellen. Am 6. Dezember 2014 war der F.A.Z. ein Gastbeitrag Haucaps erschienen mit dem Titel „Die Taxipreise freigeben". Haucap bestreitet, dass dieser Artikel Gegenstand des Vertrags mit Uber war, denn der Vertrag sei erst am 19. Dezember 2014 – also nach Erscheinen des Gastbeitrags – unterzeichnet worden. Gegenstand des Vertrags, der zwischen den Beratungseinrichtungen DICE Consult, DIW Econ sowie Uber geschlossen worden sei, sei neben einer Studie über die „Konsumentenvorteile einer Liberalisierung des Taxi-Marktes“ das Abfassen eines Presseartikels gewesen. „Abgerechnet wurde im März 2015 dann ein ,Newsletter´-Artikel. Wir können heute nicht mehr rekonstruieren, um welchen Beitrag es sich dabei gehandelt haben soll. Doch der F.A.Z.-Beitrag war es definitiv nicht“, teilte Haucap der F.A.Z. in einer Stellungnahme mit. Der Gastbeitrag in der F.A.Z. berichte „1:1 die Inhalte des Hauptgutachtens der Monopolkommission, der ich bis zum Sommer 2014 angehörte“, so Haucap.

Er bestreitet zudem auch einen Zusammenhang zwischen dem genannten F.A.Z.-Artikel von 2014 und seiner Mitgliedschaft im Kuratorium der FAZIT-Stiftung. „Wie hätte das auch möglich sein sollen: Ich bin erst seit April 2016 Mitglied des Kuratoriums“, schreibt Haucap. Der F.A.Z. war von Absprachen zwischen Haucap und Uber nichts bekannt.