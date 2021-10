Indo-Pazifik : Das Merkel-Maas-Vakuum füllen

Politiker zeigen Nerven, Botschafter werden zurückgerufen, Handelsgespräche verschoben: Ihren Zuschauern bietet die tiefe diplomatische Krise zwischen Australien und Frankreich, später zwischen Amerika und Europa, im Ringen um einen Auftrag für Unterseeboote einigen Unterhaltungswert. Natürlich hängen auch an Rüstungsaufträgen im Wert von mindestens 60 Milliarden Euro für die Lebenszeit der Boote Tausende Arbeitsplätze. Doch geht es hier um mehr: Die ursprünglich zwölf französischen, nun wohl acht amerikanischen Boote für die Australier sind Teil der neuen Sicherheitsarchitektur des indo-pazifischen Raums, des am schnellsten wachsenden Wirtschaftsraums der Erde. Gut hundert Jahre, nachdem das deutsche Schutzgebiet Kaiser-Wilhelm-Land, heute Teil Papua-Neuguineas, australisches Mandatsgebiet wurde, wird nun auch wieder über eine Rolle Deutschlands in der Region gesprochen.

Der Grund dafür liegt in Peking. Chinas unglaublicher Wirtschaftsaufschwung, mehr noch seine expansive Politik mit der Einflussnahme über die Neue Seidenstraße und der Landnahme im Südchinesischen Meer, setzen Ängste frei. Die Versorgung der Welt hängt zu einem wachsenden Teil am Erfolg von Pekings Politik. In der Region entscheiden sich Überleben und Wohlstand von Milliarden Menschen. Es geht aber auch um seltene Erden, um Energie, um Erz und Kohle, um Fischereirechte, um die Ausbeutung von Bodenschätzen auf dem Meeresgrund und Stimmen auf der multilateralen Ebene. China die Stirn zu bieten ist schwierig. Australien hat zu spüren bekommen, wie Peking mit Ländern umgeht, die sich seiner Weltsicht widersetzen. Politiker in Canberra reden schon vom „kommenden Krieg gegen China“.