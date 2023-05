Elon Musk hat angekündigt, den Vorstandsvorsitz von Twitter bald aufzugeben. Der Multimilliardär schrieb in dem Kurznachrichtendienst, er habe eine Nachfolgerin rekrutiert, die das Amt in rund sechs Wochen antreten werde. Er machte zunächst ein Geheimnis daraus, um wen es sich handelt. Am Freitag enthüllte er, dass es Linda Yaccarino sein wird, die bislang das Werbegeschäft des zum Comcast-Konzern gehörenden Film- und Fernsehstudios NBC Universal führte. Diese gaben am Freitag Yaccarinos sofortigen Rücktritt bekannt.

Musk schrieb, Yaccarino werde sich vor allem um die geschäftlichen Angelegenheiten bei Twitter kümmern. Er selbst wird nach eigener Darstellung auch nach einem Führungswechsel eng involviert bleiben. Er sagte, er wolle als Chairman den Verwaltungsrat von Twitter führen und außerdem als Technologievorstand unter anderem für Produktentwicklung zuständig sein.

Musk ist seit vergangenem Oktober Eigentümer von Twitter und auch Vorstandschef. Den vorherigen Amtsinhaber Parag Agrawal hatte er umgehend entlassen. Musk hat wiederholt gesagt, er wolle die Aufgabe nicht auf Dauer haben, allerdings schien es in jüngster Zeit, er könne schwer davon lassen. Im Dezember startete er eine Umfrage unter Twitter-Nutzern, ob er zurücktreten solle, und er versprach, das Votum zu akzeptieren. 58 Prozent der Stimmen waren für einen Rücktritt.

Er meldete dann allerdings Zweifel an einem baldigen Rücktritt an und sagte, er werde das Amt erst niederlegen, „sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job anzunehmen“. Im Februar sagte er auf einer Konferenz, er werde den Vorstandsvorsitz wahrscheinlich gegen Ende des Jahres abgeben. Bis dahin wolle er versuchen, Twitter zu „stabilisieren“ und an einen „finanziell gesunden Platz“ zu bringen.

Die Ankündigung eines Führungswechsels, die am Donnerstag kurz vor Börsenschluss kam, freute unmittelbar die Aktionäre des ebenfalls von Musk geführten Elektroautoherstellers Tesla. Dessen Aktienkurs stieg am Donnerstag noch um 2 Prozent. Das Papier notierte auch am Freitag im Plus. Viele Beobachter hatten die Sorge geäußert, dass Musk sich von Twitter zu sehr von seinen anderen Aufgaben ablenken lässt.

Der Unternehmer hat ein großes Imperium. Neben Tesla führt er auch den Raumfahrtspezialisten SpaceX. Dort bildet er heute schon ein Führungsgespann mit einer Frau. Er ist Vorstandschef, aber Gwynne Shotwell leitet als Chief Operating Officer das Tagesgeschäft und gilt als starke Nummer zwei. Musk hat auch die Boring Company gegründet, mit der er Transportsysteme in Tunneln bauen will, und Neuralink, ein Unternehmen, mit dem er sich vornimmt, das menschliche Gehirn mit Computern zu verbinden. Kürzlich wurde bekannt, dass er ein neues Unternehmen mit dem Namen „X.AI“ hat eintragen lassen. Der Name deutet darauf hin, dass sich dieses Projekt um Künstliche Intelligenz („Artificial Intelligence“) dreht. Twitter selbst wurde unlängst mit einer X Corp. verschmolzen.

Twitter hat turbulente Monate hinter sich. Musk hat nach der Übernahme radikal Personal abgebaut. Viele Werbekunden meiden die Plattform, weil sie fürchten, die Regeln für die Moderation von Inhalten könnten zu sehr gelockert werden. Die Rekrutierung von Linda Yaccarino könnte ein Signal von Musk sein, das angespannte Verhältnis zu Werbekunden reparieren zu wollen.

Yaccarino ist mehr als zehn Jahre bei NBC Universal gewesen. Sie war für Werbung und für Partnerschaften mit anderen Unternehmen zuständig, wozu auch bisher schon Twitter gehört. Gerade erst wurde eine Allianz von NBC Universal und Twitter für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr angekündigt.

Das „Wall Street Journal“ schrieb, Yaccarino sei als harte Verhandlungspartnerin bekannt und werde in der Branche als „Hammer aus Samt“ beschrieben. Sie scheint auch bislang schon ein vertrautes Verhältnis zu Musk zu haben. Auf einer Konferenz im April in Miami führte sie auf der Bühne ein Interview mit ihm. Sie nannte ihn „Freund“ und „Kumpel“ und schwärmte, er habe mindestens so viel Arbeitsethos wie sie.