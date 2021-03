Nur wenige Monate im Amt : Türkischer Zentralbank-Chef entlassen

Aktualisiert am

Die Ablösung wurde per Präsidialdekret verkündet. Naci Agbal hatte den Leitzins drastisch angehoben. Präsident Erdogan ist kein Freund davon.

Nach nur wenigen Monaten im Amt ist der Chef der türkischen Zentralbank entlassen worden. Naci Agbal werde von Sahap Kavcioglu, einem ehemaligen Abgeordneten der Regierungspartei, abgelöst, heißt es in einem am Freitagabend veröffentlichten Präsidialdekret. Die Entlassung erfolgte einen Tag, nachdem die Zentralbank den Leitzins auf 19 Prozent angehoben hatte, um die fortschreitende Inflation in der Türkei einzudämmen.

Der frühere Finanzminister Agbal hatte den Posten erst im November übernommen. Unter seinem Vorgänger hatte die Zentralbank Forderungen nach einer Leitzins-Erhöhung ignoriert. Stattdessen senkte sie den Leitzins mehrfach auf Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Dieser bezeichnete Zinserhöhungen wiederholt als „Mutter allen Übels“. Experten machen Erdogans Haltung für viele der wirtschaftlichen Probleme der Türkei verantwortlich.

Kavcioglu ist bereits der vierte Zentralbankchef seit Juli 2019. Die türkische Lira hat seit Agbals Ernennung im November rund 15 Prozent ihres Wertes gegenüber dem Dollar eingebüßt.