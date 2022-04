Urlaubsziel Türkei : Luftbrücke für russische Touristen

Die schneebedeckten Gipfel des Taurus-Gebirges gleißen im Sonnenlicht. Unten am Strand von Kumköy zeigt das Thermometer mehr als 20 Grad Celsius. Die meisten der mit reichlich Abstand aufgestellten Liegestühle sind belegt, einzelne Motorboote und Jetskis röhren über die ruhige See, die Bars sind schon mittags gut besucht. Frühjahrsferien 2022 in der Bucht von Antalya, einem der beliebtesten Mittelmeerziele deutscher Urlauber.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Wie seine Gäste ist auch Arif Atak gut gelaunt. Zwei schwierige Jahre hat der Direktor der Hotelanlage mit knapp 500 Zimmern nahe Side hinter sich gebracht, nun strotzt er vor Optimismus. Das Geschäft laufe besser als die vergangenen beiden Jahre, die Buchungsrate für das gesamte Jahr liege bei über 70 Prozent. An den Ostertagen sei seine Anlage zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. „Für April ist das sehr gut“, sagt der in den 70er-Jahren in Recklinghausen aufgewachsene Tourismusmanager. „2022 wird wie 2019.“ Das war das letzte Rekordjahr im türkischen Tourismus.