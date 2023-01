Aktualisiert am

Wahlkampf in der Türkei

Wahlkampf in der Türkei :

Wahlkampf in der Türkei : Kostet die schwache Wirtschaftslage Erdogan die Präsidentschaft?

Im Mai wird in der Türkei gewählt und die ökonomische Situation spielt dabei eine zentrale Rolle. Die steigenden Preise sorgen für Unmut – und sind für den Präsidenten eine Gefahr.

Wahlkampf in der Türkei: Präsident Erdogan während der Eröffnung einer Metrostrecke in Istanbul Bild: Getty

Vier Jahre nach Inbetriebnahme verfügt Europas geschäftigster Flughafen, der in Istanbul, über eine U-Bahn-Anbindung. Präsident Re­cep Tayyip Erdogan ließ es sich nicht nehmen, die 34 Kilometer lange Verbindung in die Metropole am Sonntag persönlich zu eröffnen.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Es ist Vorwahlkampf in der Türkei und seit Erdogan angekündigt hat, den Termin für die Parlaments- und Präsidentenwahl auf den 14. Mai vorzuziehen, ist er eine Spur heißer geworden. Gute Nachrichten wie die von der Metro kann Erdogan gebrauchen. Denn gute Nachrichten sind selten geworden in der Türkei. Vor allem wenn sie die Wirtschaft betreffen.