Inflation stark, Lira schwach : Der Erdogan-Kater

Frieden im Krieg Russlands gegen die Ukraine hat er nicht vermittelt. Aber sein Bemühen um den Export von Mais, Weizen und anderen Feldfrüchten aus Schwarzmeerhäfen hat Recep Tayyip Erdogan den Dank der Weltgemeinschaft eingetragen. Den Zuspruch des UN-Generalsekretärs kann der türkische Staatspräsident gut gebrauchen. Denn zu Hause finden wegen der schlechten Wirtschaftslage immer weniger Wähler Lobenswertes an ihrem Präsidenten. Auch anderswo wird die Stirn gerunzelt: Washington warnte ihn, Sanktionen gegen Russland zu umgehen.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Es wäre nicht zum ersten Mal, dass Erdogan ein doppeltes Spiel spielt: Standbein in der NATO, Spielbein irgendwo zwischen Moskau, Peking und Afrika. Als regionaler Hegemon ist die Türkei trotz militärischen Muskelaufbaus noch zu schwach, aber gegen sie geht in der Region nichts: in Kurden-Gebieten, in Syrien, auf Zypern oder der Gasexploration um die Insel. Der Autokrat, zu dem sich Erdogan entwickelt hat, sieht sich auf Augenhöhe mit Russlands Wladimir Putin oder Chinas Xi Jinping. Herablassend schaut er auf den größten Handelspartner, die EU.