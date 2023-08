Die türkische Regierung will ihre Landsleute nicht mehr gegen Devisenkursverluste absichern, wie sie es in einer Ende 2021 eigens aufgelegten Kampagne zum Tausch von Dollar, Euro, Gold und Edelmetallen gegen Lira versprochen hatte. Offenbar sind die Kosten des Programms, das zur Stabilisierung des Lirakurses gedacht war, für den Staatshaushalt so hoch, dass die Regierung es nun perspektivisch beenden will. Analysten sehen darin einen weiteren Schritt auf der Rückkehr zu einer in Marktwirtschaften als selbstverständlich erachteten, aber lange von Präsident Recep Tayyip Erdoğan bekämpften „orthodoxen“ Finanz- und Geldpolitik. Das KKM-Programm war Teil seiner Strategie zu einer „Reliraisierung“ der Türkei.

Die mit der Nationalbank geteilten Kosten belasteten 2022 allein den Staatshaushalt mit 3,4 Milliarden Dollar. Der Etat ist schon durch die Folgen der Inflation, viele Wahlgeschenke und die Kosten für den Wiederaufbau ganzer Städte nach dem verheerenden Erdbeben vom Februar stark belastet.

Die Regierung kann das Programm nicht einfach kündigen

Angesichts des immensen Umfangs des laut der Bankenregulierungs- und Aufsichtsbehörde auf 124 Milliarden Dollar angeschwollenen Einlagenprogramms – das sind 28 Prozent aller Spareinlagen in der Türkei – kann die Regierung das Programm aber nicht einfach von heute auf morgen kündigen, was zudem Verwerfungen auf dem Devisenmarkt verursachen könnte. Stattdessen bedient sie sich der Banken. Nach einer neuen amtlichen Vorgabe sollen die ihre Kunden nun nicht zu weiteren Anlagen in das Devisenprogramm ermutigen, sondern davon abhalten.

Werden dabei gesetzte Vorgaben nicht erfüllt, sind die Banken gezwungen, schlecht rentierliche Staatsanleihen zu kaufen. Parallel dazu erhöhte die Zentralbank auch die Mindestreservesätze der Kreditinstitute auf Deviseneinlagen, wodurch zusätzlicher Druck zur Umschichtung von Kundengeld auf Lira-Konten entsteht. Banker protestierten gegen die Bestimmung, Bankaktien gerieten an der Börse Istanbul unter Druck.

„Offensichtlich will die Wirtschaftsverwaltung einen Ausstieg aus dem KKM, aber das kann sie nicht, also setzt sie diese makroprudenziellen Maßnahmen um“, sagte Inanç Sozer, geschäftsführender Gesellschafter des Istanbuler Beratungsunternehmens Virtus Glocal, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Notenbank erklärte, Ziel sei, „durch die Unterstützung türkischer Lira-Termineinlagen zur Stärkung der makrofinanziellen Stabilität beizutragen“. Sie setzt wohl darauf, dass die Banken die Zinsen auf Lira-Einlagen anheben, was die neue geldpolitische Strategie stützen würde.

Leitzinserhöhungen unter den Erwartungen der Märkte

Die neue Notenbankgouverneurin Hafize Gaye Erkan hatte in einer Umkehr des bis zu den Wahlen Ende Mai verfolgten finanz- und geldpolitischen Kurses die Leitzinsen seither zweimal angehoben. Mit der Erhöhung von 8,5 auf 17,5 Prozent war sie allerdings unter den Erwartungen der Märkte geblieben. Analysten rechnen für den Donnerstag mit einem weiteren Anstieg auf dann 20 Prozent – was angesichts einer nach Steuererhöhungen wieder steigenden Inflation von zuletzt 47,8 Prozent immer noch wenig erscheint. Auf das Jahr erwartet die Notenbank einen Anstieg der Verbraucherpreise von 58 Prozent.

Die Zinserhöhungen sollen auch den Lirakurs stabilisieren, der trotz des Einlageprogramms – und des Anfang Juni verkündeten Strategiewechsels in der Wirtschaftspolitik – 2022 und auch in diesem Jahr rund 30 Prozent gegenüber dem Dollar verloren hat.

Die Skepsis im Markt bleibt aber groß. Mit knapp 27,24 Lira je Dollar wurde am Dienstag wieder ein neuer Rekordstand erreicht. Im aktuellen, von der Investmentbank Nomura berechneten „Damokles“-Indikator liegt die Türkei mit dem Risiko einer akuten Währungskrise ganz vorn.