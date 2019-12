Amazon Lablet in Tübingen : Wie viel Zukunft will Deutschland?

Aktualisiert am

Wie viel Zukunft will Deutschland?

Das „Cyber Valley“ in Tübingen wächst und gedeiht. Amazon möchte mit einem Lablet die Grundlagenforschung der Künstlichen Intelligenz voran bringen. Die Bevölkerung setzt dagegen andere Prioritäten.

Wir können es uns jetzt schon nicht mehr leisten, hier zu leben. Diesen Satz schreit eine Demonstrantin den Tübinger Gemeinderäten entgegen. „Das soll keine Stadt werden für eine Elite, sondern eine Stadt für alle.“ Die Demonstrantin ist nicht allein. Die Stadtverwaltung hatte in Erwartung solcher Proteste Polizeischutz für die Sitzung der Kommunalpolitiker angefordert; acht Beamte waren vor Ort, fünf Personen wurden des Saales verwiesen. Es geht um die Grundstücksvergabe für das Amazon-Forschungszentrum.

Genauer gesagt: ein Lablet. Wissen Sie, was ein Lablet ist? Google anscheinend auch nicht. Die Suchmaschine reagiert wie auf einen Schreibfehler und bietet Ergebnisse zu Tablet an. Doch der Begriff wird Schule machen, weil Amazon ihn in die Welt setzt. Ein Begriff, der ein Verkleinerungsform von Labor sein soll. Für ein erstes Lablet mit Fokus auf Künstliche Intelligenz hat Amazon eine Handvoll Wissenschaftler angeheuert. Kausalitätsforschung ist ihr Fachgebiet, Tübingen ist ihr Standort.