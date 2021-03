D em japanischen Fotografen Herbie Yamaguchi ist in der Millionenstadt Tokio kaum zu entkommen. Wer im Zentrum der japanischen Hauptstadt wohnt oder arbeitet und die Augen aufhält, trifft Yamaguchi fast zwangsläufig, in Shibuya, in Ginza oder in Meguro. Immer hat er eine Leica dabei, griffbereit für die nächste Momentaufnahme. Yamaguchi liebt es, Menschen zu fotografieren. In den Wochen nach dem Tsunami, der vor zehn Jahren die Küstenstädte im Nordosten Japans verwüstete, war er nicht in Tokio, sondern in den Tsunamigebieten unterwegs. Auch dort hat Yamaguchi Menschen fotografiert, in den zerstörten Städten, in Turnhallen und in den containerartigen Übergangshäusern, in denen die Tsunamiopfer Monate und teils Jahre leben mussten.