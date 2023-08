TSMC-Fabrik in Dresden : Der Sündenfall der Chipbranche

Die Staaten verteilen mit beiden Händen milliardenschwere Subventionen an die Halbleiterindustrie – und jetzt steht in Dresden der taiwanische Branchenprimus TSMC in der Tür.

Freies Land: In Dresden will der taiwanesische Chiphersteller TSMC ein Halbleiterwerk errichten. Bild: dpa

Ist in der Chipindustrie eigentlich der Sozialismus samt Staatsfinanzierung, Plan- und Kommandowirtschaft ausgebrochen? Angesichts der in Europa und Amerika initiierten Chips Acts, der damit verbundenen staatlichen Vorgaben zu Technologie-, Produkt- und Fertigungszielen, der Eingriffsrechte der Politik in Entscheidungen der Unternehmen sowie der durch die Regierungen von Berlin bis Washington ins Fenster gestellten Beihilfen dürfte die Antwort wohl klar sein.

Ja, Intel für sein 20-Milliarden-Euro-Werk in Magdeburg weitere 10 Milliarden Euro an Subventionen auszureichen ist maßlos und ein ordnungspolitischer Sündenfall. Ja, die 2,5 Milliarden Euro teure Fabrik von Wolfspeed und ZF im Saarland zu einem Viertel aus Steuergeld zu finanzieren ist ein Vabanquespiel. Und ja, der Zuschuss von einer Milliarde Euro für die neue 5-Milliarden-Euro-Fabrik von Infineon und die möglicherweise bis zu 5 Milliarden Euro schweren Beihilfen für den taiwanischen Branchenprimus TSMC in Dresden treibt deutschen Mittelständlern, die seit Jahren schon satte Energierechnungen zahlen, weite Behördenwege gehen sowie schwere Abgaben- und Steuerlasten stemmen müssen, manche Zornesfalte auf die Stirn.

Ihre Züge dürften sich kaum entspannen, wenn sie in die Ferne blicken. Denn auch dort wird derzeit mit beiden Händen viel Geld verteilt. Als gäbe es kein Morgen, finanzieren doch die Amerikaner mit Staatszuschüssen von mehr als 50 Milliarden Dollar den Bau von knapp zwei Dutzend Chipfabriken. China steht dem kaum nach. Japan schmiedet eine nationale Chip-Allianz. Taiwan und Korea arbeiten an Beihilfeplänen im Umfang von jeweils einem dreistelligen Milliarden-Dollar-Betrag. Das hat zwei Gründe: Erstens haben beide viel zu verlieren, und zweitens spielen Taiwan und Korea nach eigenen Regeln.

Die Subventionswelle

Gaben in den Neunzigerjahren noch Europa und Amerika den Ton in der Branche vor, stehen heute Produzenten aus Asien an der Spitze. Dort werden seit Jahren die meisten und modernsten Chips gefertigt; Chips, die Smartphones und Computer steuern, die ganze Industrien am Laufen halten und Maschinen mit Maschinen kommunizieren lassen. Das macht Chips zu den zentralen Bausteinen der modernen Industrie. Daher muss sie jeder haben; daher will sie jeder bauen; daher wurde auch das Subventionsrennen gestartet – und das nicht erst gestern.

Die Westeuropäer hatten sich Mitte der Achtzigerjahre darangemacht, ein für damalige Verhältnisse riesiges Beihilfepaket zu schnüren. Um den Anschluss an die damals in der Mikroelektronik noch führenden Japaner zu halten, war es als industriepolitischer Impuls für die Chipbranche in Frankreich, Holland und Deutschland geplant. Es sollte umgerechnet 4 Milliarden Euro groß sein und nicht länger als acht Jahre laufen. Es kam anders.

Der Eiserne Vorhang fiel; der Osten war bankrott, und in Deutschland machte sich der Westen an den wirtschaftlichen Aufbau der neuen Bundesländer. Der Staat biss in den sauren Apfel und schoss Konzernen wie Siemens und später auch AMD bis zu 30 Prozent ihrer Baukosten für neue Chipfabriken am traditionsreichen, aber hoffnungslos veralteten Halbleiter-Cluster Dresden zu.

Asien macht Schule

Diese Zuschüsse wurden in Fernost aufmerksam beobachtet – und nicht nur das: Taiwan und Korea fuhren eigene Subventionsprogramme hoch, achteten darauf, dass ihre heimischen Unternehmen zu Billigstpreisen für die Weltmärkte produzieren und so wichtige Glieder in den globalen Produktionsketten wurden; ohne dass sich warnende Finger in Brüssel, Genf oder Washington hoben. Durch ihre gewachsene Marktmacht konnten sie ihre eigenen Regeln zu den neuen Spielregeln der gesamte Branche machen.

Fortan ging es in der Halbleiterindus­trie mehr um Staatsstütze als um fairen Wettbewerb. Der Förderwahnsinn nahm seinen Lauf. Taiwans TSMC stieg ebenso atemberaubend steil bis zur Branchenspitze auf wie die heutige Nummer zwei der Industrie, die koreanische Samsung-Gruppe. Der langjährige Marktführer Intel war vom Thron gestoßen, Chiphersteller wie AMD stießen all ihre Fabriken ab. Die Geschäftsmodelle der Asiaten sollten Schule machen.

Zwischen 2014 und 2018 erhielten die 21 größten und gewinnreichsten Chiphersteller der Welt sage und schreibe 50 Milliarden Dollar an staatlichen Beihilfen. Die höchsten Summen kassierten asiatische Konzerne, die geringsten europäische. Wundert es angesichts dieser Verzerrungen, dass Europa keinen eigenen Chiphersteller mehr unter den zehn größten der Branche hat; dass es keinen eigenen Prozessor- oder Speicherchiphersteller beheimatet?

Mehr zum Thema 1/

Und dann kam Corona. Während der Pandemie gingen der Welt die Chips aus. Asien konnte nicht mehr liefern. Washington und Brüssel riefen die Halbleiterindustrie zur Schlüsselbranche aus. Sie hoben jeder einen Chips Act aus der Taufe. So hoffen sie, künftig Chipengpässe abzuwehren, Abhängigkeiten von Asien zu verringern und ihren Marktanteil auf je 20 Prozent des Weltmarkts zu verdoppeln. Koste es, was es wolle – und seien es ein paar bewährte Prinzipien der Marktwirtschaft.