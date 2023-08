Die Staaten verteilen mit beiden Händen milliardenschwere Subventionen an die Halbleiterindustrie – und jetzt steht in Dresden der taiwanische Branchenprimus TSMC in der Tür.

Freies Land: In Dresden will der taiwanesische Chiphersteller TSMC ein Halbleiterwerk errichten. Bild: dpa

Ist in der Chipindustrie eigentlich der Sozialismus samt Staatsfinanzierung, Plan- und Kommandowirtschaft ausgebrochen? Angesichts der in Europa und Amerika initiierten Chips Acts, der damit verbundenen staatlichen Vorgaben zu Technologie-, Produkt- und Fertigungszielen, der Eingriffsrechte der Politik in Entscheidungen der Unternehmen sowie der durch die Regierungen von Berlin bis Washington ins Fenster gestellten Beihilfen dürfte die Antwort wohl klar sein.

Ja, Intel für sein 20-Milliarden-Euro-Werk in Magdeburg weitere 10 Milliarden Euro an Subventionen auszureichen ist maßlos und ein ordnungspolitischer Sündenfall. Ja, die 2,5 Milliarden Euro teure Fabrik von Wolfspeed und ZF im Saarland zu einem Viertel aus Steuergeld zu finanzieren ist ein Vabanquespiel. Und ja, der Zuschuss von einer Milliarde Euro für die neue 5-Milliarden-Euro-Fabrik von Infineon und die möglicherweise bis zu 5 Milliarden Euro schweren Beihilfen für den taiwanischen Branchenprimus TSMC in Dresden treibt deutschen Mittelständlern, die seit Jahren schon satte Energierechnungen zahlen, weite Behördenwege gehen sowie schwere Abgaben- und Steuerlasten stemmen müssen, manche Zornesfalte auf die Stirn.